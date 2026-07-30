Glee, la serie dei record sta per tornare ma in una versione mai vista prima: l'incredibile annuncio
La serie cult potrebbe fare il suo ritorno prestissimo ma con una versione del tutto nuova: ad annunciarlo è stato il creatore dello show
A più di quindici anni dal primo episodio, Glee potrebbe davvero tornare a farci cantare. La serie cult che ha segnato un’intera generazione sta facendo di nuovo parlare di sé, e questa volta l’indiscrezione arriva proprio da chi l’ha creata: Ryan Murphy.
Glee sta per tornare? Ryan Murphy lancia l’idea di una versione tutta nuova della serie
Durante la presentazione della sua nuova serie The Shards a New York, il regista si è lasciato andare ai ricordi, spiegando quanto sia ancora legato a quel progetto. La cosa più interessante? Ha notato che tantissimi ragazzi di oggi stanno scoprendo lo show per la prima volta. Proprio questo nuovo successo lo sta spingendo a riflettere sul serio sull’idea di creare una nuova versione della serie.
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Non aspettiamoci un semplice "copia e incolla" delle vecchie puntate. L’idea di Murphy è quella di mantenere vivo lo spirito originale, magari tornando nei corridoi della William McKinley High School (il famoso liceo di Rachel, Finn e Sue Sylvester), ma per raccontare le storie di un gruppo di studenti del tutto nuovo. Dopotutto, il punto di forza di Glee è sempre stato l’incrocio tra musica, amicizia e temi di inclusione vicini ai giovani.
Tra l’altro, Murphy non è l’unico a pensarci: già nel 2024 il co-creatore Brad Falchuk aveva ammesso che un ritorno non era del tutto da escludere, ponendosi però il problema di come riadattare quel format ai giorni d’oggi.
Una serie da record
Quando la serie ha fatto il suo debutto, nel 2009, nessuno si aspettava un impatto del genere. Glee si è trasformata in un fenomeno globale da record, conquistando milioni di fan, scalando le classifiche musicali, riempiendo addirittura gli stadi con i tour dal vivo e vincendo premi prestigiosi (tra cui 6 Emmy e 4 Golden Globe).
Murphy ha spesso definito quell’esperienza come "il momento più bello e allo stesso tempo più difficile" della sua vita. L’enorme successo e la convivenza stretta portarono a forti tensioni nel cast. Ma ormai è passato molto tempo, e l’affetto per lo show è rimasto intatto. Che sia arrivato davvero il momento di riaccendere i riflettori sul Glee Club?
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