Giuseppe Torntore fa ancora piangere il mondo: il regista di ‘Nuovo Cinema Paradiso’ premiato per una storia che l’Italia non dimenticherà Il maestro del cinema italiano verrà premiato ai Golden Globe: il suo documentario svela il volto nascosto di un impero della moda nato tra i campi dell'Umbria.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ una gioia immensa sapere che un grande talento, di cui l’Italia va orgogliosamente fiera, riceverà un premio prestigioso. Giuseppe Tornatore, il regista siciliano che ha commosso il mondo intero con le immagini di un cinema di paese e la nostalgia di un’infanzia perduta, riceverà uno dei premi più prestigiosi del cinema internazionale proprio nella sua isola. Durante la prossima edizione del Taormina Film Festival, Tornatore potrà stringere tra le mani il Golden Globe per il Miglior Documentario per il docufilm Brunello: The Gracious Visionary, dedicato a Brunello Cucinelli, lo stilista noto come il "re del cashmere" italiano. Di seguito, tutti i dettagli.

Giuseppe Tornatore conquista un Golden Globe per il docufilm Brunelli: The Gracious Visionary

Ebbene sì, Giuseppe Tornatore riceverà un Golden Globe al prossimo Taormina Film Festival per il docufilm Brunello: The Gracious Visionary, dedicato a Brunello Cucinelli, l’imprenditore umbro noto come il "re del cashmere" e simbolo mondiale di lusso etico e artigianato italiano. La cerimonia si terrà nel celebre anfiteatro greco di Taormina, festival attualmente in fase di rilancio sotto la direzione di Tiziana Rocca. Il Golden Globes Prize for Documentary in Partnership with Artemis Rising Foundation è un riconoscimento relativamente recente, nato nel 2025 a Cannes, che premia ogni anno documentaristi capacità di unire valore creativo e impatto sociale positivo. Per Tornatore, già Oscar e Golden Globe per Nuovo Cinema Paradiso (1990) e autore di La Migliore Offerta e del documentario Ennio su Morricone, si tratta di un ulteriore prestigioso riconoscimento internazionale.

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The Gracious Visionary: chi è Brunello Cicinelli e di cosa parla il docufilm di Tornatore

Nato da una famiglia contadina umbra, Brunello Cucinelli ha costruito da zero uno dei marchi del lusso più apprezzati al mondo, specializzato nel cashmere colorato e nell’artigianato italiano. La sua formazione filosofica (ispirata a Marco Aurelio e Benedetto da Norcia) ha dato vita a un modello che lui stesso definisce "capitalismo umanistico": salari sopra la media, niente email dopo le sei di sera, e il restauro del borgo medievale di Solomeo, sede dell’azienda e simbolo di armonia tra lavoro, bellezza e natura. Quotato in Borsa dal 2012, il gruppo vale oggi oltre sette miliardi di euro. Su questa storia si basa il documentario di Tornatore, presentato in prima a Cinecittà e atteso alla 72esima edizione del Taormina Film Festival (10–14 giugno), che ripercorre la sua grande ascesa unendo testimonianze e archivi, con Solomeo come sfondo simbolico di una filosofia imprenditoriale fuori dal comune.

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