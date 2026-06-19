Bud Spencer raccontato dal figlio: “Era un papà indisciplinato. Terence Hill? Un'amicizia sincera” A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, il figlio Giuseppe ricorda l'uomo dietro il mito, il rapporto con Terence Hill e i segreti del cinema.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

ufficio stampa RAI

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A dieci anni dalla scomparsa di Bud Spencer, il suo ricordo continua a essere vivo tra milioni di spettatori in tutto il mondo. Il gigante buono del cinema italiano, scomparso il 27 giugno 2016, è ancora oggi un simbolo di semplicità, comicità e valori universali. In occasione delle celebrazioni dedicate all’attore, tra eventi speciali e maratone televisive, il figlio Giuseppe Pedersoli ha ripercorso alcuni aspetti della sua vita privata e professionale in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, raccontando aneddoti inediti sul padre e sul leggendario sodalizio con Terence Hill.

Bud Spencer e Terence Hill: il segreto di una coppia cinematografica senza tempo

Tra le coppie più amate della storia del cinema italiano, Bud Spencer e Terence Hill continuano a conquistare nuove generazioni. Secondo Giuseppe Pedersoli, il successo dei loro film è legato alla capacità di trasmettere emozioni semplici e positive senza ricorrere a volgarità o eccessi. Il merito fu anche del regista Enzo Barboni, conosciuto come E.B. Clucher, che intuì immediatamente il potenziale della coppia. I due attori riuscivano a divertire il pubblico attraverso una comicità accessibile a tutti, fatta di inseguimenti, equivoci e memorabili scazzottate che sono entrate nell’immaginario collettivo.

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Fu proprio durante la lavorazione di Dio perdona… io no!, il primo film interpretato insieme, che nacque uno degli elementi più iconici della loro filmografia. Come ricordato da Giuseppe Pedersoli, Terence Hill ha raccontato che durante una scena di lotta vicino a un albero quasi secco si cercava una soluzione originale per rendere lo scontro più spettacolare. Da quell’intuizione nacque quello che sarebbe poi diventato il celebre "colpo del piccione": il personaggio colpito sulla testa rimbalzava goffamente per poi crollare a terra come un piccione. Un gesto semplice, nato quasi per caso, che negli anni è diventato un marchio di fabbrica dei film della coppia.

L’amicizia fuori dal set e l’eredità artistica di Bud Spencer

Nonostante le loro vite fossero molto diverse, Bud Spencer e Terence Hill erano legati da una sincera amicizia. Giuseppe Pedersoli racconta che si frequentavano meno di quanto il pubblico potesse immaginare, ma il rapporto era autentico e profondo.

Terence Hill, ad esempio, era ospite abituale della famiglia Pedersoli e adorava gli spaghetti preparati dalla moglie di Bud Spencer, che considerava i migliori del mondo. Sul set, invece, si distingueva per la sua sensibilità e per l’attenzione verso il benessere delle persone che lavoravano con lui.

Bud Spencer tra cinema e vita privata: il ricordo del figlio Giuseppe

Per Giuseppe Pedersoli, il segreto dell’affetto che ancora oggi circonda suo padre sta nella sua autenticità, sia sullo schermo che nella vita quotidiana. "Era un papà indisciplinato, di poche parole", ha raccontato, ricordando un uomo che "aveva 18 anni pure quando ne ha compiuti 80". Curioso, pieno di fantasia e appassionato dei suoi "giocattoli", come chiamava aerei ed elicotteri, Bud Spencer non perse mai il gusto dell’avventura e della libertà.

Allo stesso tempo, non si lasciò mai travolgere dalla fama: "Non ha mai avvertito un senso di superiorità come succede a tante star", ha spiegato il figlio. Una semplicità che si rifletteva anche nei suoi film, descritti da Giuseppe come storie universali capaci di parlare a tutti: favole moderne fondate su amicizia, lealtà e rispetto. È forse proprio questa combinazione di genuinità e valori positivi che continua a rendere Bud Spencer una figura familiare e rassicurante per spettatori di ogni età.

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