Giuseppe Battiston non ha rivali (o quasi): l'attore che non teme le sfide
Dalle commedie cult ai drammi più recenti: i film che raccontano il talento di Giuseppe Battiston e i personaggi che hanno segnato la sua carriera.
Nel panorama del cinema italiano contemporaneo, Giuseppe Battiston è uno degli attori più riconoscibili e versatili. Con la sua presenza scenica imponente, una naturalezza recitativa fuori dal comune e una capacità rara di passare dal dramma alla commedia, ha costruito negli anni una filmografia ricca di personaggi memorabili. Spesso protagonista di storie intime e profondamente umane, Battiston è riuscito a dare vita a figure complesse, ironiche e autentiche.
Pane e tulipani
Uno dei primi ruoli che ha contribuito a far conoscere Battiston al grande pubblico arriva con Pane e tulipani (2000), la commedia romantica diretta da Silvio Soldini. La storia segue Rosalba, una casalinga che durante una gita organizzata viene dimenticata in un autogrill dalla sua famiglia e decide di cambiare improvvisamente vita trasferendosi a Venezia. Qui incontra una serie di personaggi eccentrici e affascinanti. Battiston interpreta Costantino, un idraulico dall’aspetto burbero ma dal cuore gentile. Il suo personaggio aggiunge al film una nota di comicità e tenerezza, diventando uno dei più memorabili della pellicola.
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Il corpo
Nel thriller Il corpo, remake italiano dell’omonimo film spagnolo, Battiston è coinvolto in una storia ricca di mistero e tensione. Il film racconta la scomparsa improvvisa del corpo di una donna dall’obitorio, evento che dà il via a un’indagine piena di colpi di scena. Il marito della donna diventa il principale sospettato, mentre gli investigatori cercano di ricostruire cosa sia realmente accaduto. In questo contesto carico di suspense, Battiston contribuisce a costruire un’atmosfera inquietante nel ruolo dell’ispettore Cosser, dimostrando ancora una volta la sua capacità di muoversi anche nei registri più drammatici e thriller.
Non pensarci
Uno dei ruoli più rappresentativi della carriera di Battiston arriva con Non pensarci (2007), diretto da Gianni Zanasi. Qui l’attore interpreta Alberto Nardini, un ex musicista punk che torna nella sua città natale dopo una serie di fallimenti personali. Il film mescola ironia, malinconia e riflessione generazionale, e Battiston riesce a incarnare perfettamente la fragilità e le contraddizioni del suo personaggio. È una performance intensa e sincera, che mostra tutta la sua abilità nel raccontare personaggi imperfetti ma profondamente reali.
Perfetti sconosciuti
Nel 2016 Battiston entra nel cast di Perfetti sconosciuti, la commedia corale diretta da Paolo Genovese che diventa uno dei più grandi successi del cinema italiano recente. Nel film interpreta Peppe, un tassista divorziato che nasconde una verità sulla propria vita privata. Il gioco dei cellulari che svela i segreti dei protagonisti trasforma il personaggio di Battiston in uno dei più sorprendenti della storia. L’attore riesce a passare con naturalezza dal tono leggero alla confessione più emotiva, regalando uno dei momenti più intensi del film.
È per il tuo bene
La commedia È per il tuo bene racconta la storia di tre padri che scoprono che le loro figlie hanno iniziato nuove relazioni sentimentali. Preoccupati e convinti che i fidanzati non siano all’altezza, decidono di unire le forze per sabotare le relazioni e allontanare i ragazzi dalle loro figlie. Nel film Battiston interpreta uno dei tre padri protagonisti, alle prese con situazioni esilaranti e tentativi goffi di proteggere la figlia. La pellicola gioca sull’ironia dei rapporti familiari e mostra il lato più brillante e comico dell’attore.
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