Giuseppe Battiston rischia il carcere dopo un errore fatale con gli amici in questo film mozzafiato
Giuseppe Battiston torna al cinema con un film diretto da Antonio Albanese, che promette ironia e sentimento oltre a grandi colpi di scena
Debutta nelle sale oggi, giovedì 5 febbraio 2026, la nuova commedia firmata da Antonio Albanese, che vede tra i suoi protagonisti Giuseppe Battiston. Un film che segna la sesta regia di Albanese e promette di regalare al pubblico colpi di scena e grandi emozioni, partendo da un tema sempre caro al pubblico: l’amicizia.
Giuseppe Battiston torna al cinema con Lavoreremo da grandi: è un idraulico che rischia l’ergastolo
Si chiama Lavoreremo da grandi il film ambientato in una provincia sospesa nel tempo sulle rive di un placido lago, che vede Battiston nel ruolo di Beppe, un idraulico che parla poco, vive ancora con la madre e non ha mai conosciuto l’amore. La storia gira intorno ad un gruppo di amici dalle vite imperfette e dai caratteri completamente opposti. Oltre a Beppe c’è Umberto (Antonio Albanese), un musicista dal passato fallimentare, reduce dal tracollo dell’azienda di famiglia e da due matrimoni finiti male. Troviamo poi Gigi (Nicola Rignanese), un uomo rimasto a bocca asciutta dopo l’apertura del testamento della zia, che gli ha lasciato in eredità solo trucchi e parrucche. E c’è infine Toni (Niccolò Ferrero), il figlio di Umberto, un giovane che vive costantemente al limite della legalità, fresco di scarcerazione.
L’occasione che riunisce il gruppo, nel film, è proprio il ritorno alla libertà di Toni. I festeggiamenti per celebrarlo prendono però una piega drammatica quando, dopo una serata alcolica al bar del paese, i quattro investono accidentalmente qualcuno lungo la strada. Presi dal panico, i protagonisti fuggono a casa di Umberto. Una semplice rimpatriata si trasforma successivamente in una notte tutta da vivere fatta da personaggi particolari e colpi di teatro. Con il tempo le maschere crollano e gli equilibri del gruppo vengono messi a dura prova, trascinando lo spettatore verso un finale del tutto imprevedibile.
Albanese e Battiston, un’accoppiata di successo
Antonio Albanese ha creato un‘opera che è già stata descritta come un inno alla "meravigliosa follia dell’ingenuità". Si tratta di una commedia amara, che riflette sull’incapacità di diventare adulti, tra ironia e situazioni al limite dell’assurdo. Una nuova performance per Giuseppe Battiston, che in passato ci ha abituati a film come Perfetti Sconosciuti, La Bestia nel cuore, o ancora Pinocchio di Robert Zemeckis.
