Giuseppe Battiston incanta su RaiPlay: questo film gli è valso il David di Donatello nel 2009 Su RaiPlay non perdete un film con protagonista Giuseppe Battiston: attore di grande talento la cui interpretazione gli è valso il David di Donatello nel 2009.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

RaiPlay

Eh sì, anche l’Italia ha i suoi grandi talenti e ne va fiera. Che sia nella musica, nel ballo o nella recitazione, non ha alcuna importanza: quando si è bravi c’è poco da contestare. Lo sa bene anche Giuseppe Battiston, attore italiano che potrete apprezzare in un film disponibile su RaiPlay e che, nel 2009, gli ha permesso di conquistare il David di Donatello come Miglior Attore Non Protagonista. Siete curiosi di saperne di più? Molto bene, allora continuate a leggere.

Non Pensarci, la commedia che racconta la vita quotidiana

Su RaiPlay è disponibile Non Pensarci, un film commedia del 2008, diretto da Gianni Zanasi e con Giuseppe Battiston tra i protagonisti. Stefano Cardini (Valerio Mastandrea), musicista punk rock di trentasei anni, attraversa una profonda crisi: manca l’ispirazione, il finanziamento per il disco non arriva, la fidanzata lo ha lasciato e la sua vita sembra bloccata. Decide così di tornare a Rimini, la sua città natale, dopo quattro anni, dove lo accoglie una famiglia piena di problemi: il padre Walter, in pensione e ossessionato dal golf; il fratello Alberto (Giuseppe Battiston), stressato per la gestione dell’azienda di famiglia; la madre Gisella, alle prese con depressione e corsi sciamanici; e la sorella Michela (Anita Caprioli), che lavora con i delfini dopo aver abbandonato l’università. Di fronte a queste situazioni incredibili, Stefano si trova a prendersi cura dei suoi cari, e proprio così, senza rendersene conto, comincia a prendersi cura anche di se stesso.

Come si può facilmente dedurre, la pellicola ha come tematiche principali le difficoltà esistenziali, i rapporti familiari e la ricerca di identità. Il protagonista, infatti, si ritrova a dover aiutare la sua famiglia a risolvere problemi e, in questo modo, scopre che, aiutare gli altri potrebbe essere un modo per prendersi cura di sé stesso.

Il cast del film Non Pensarci e il ruolo di Giuseppe Battiston

In questa pellicola, Giuseppe Battiston interpreta Alberto Nardi, il fratello maggiore di Stefano. Gestisce la fabbrica di ciliegie di famiglia, ma attraversa anche una crisi personale e professionale. Schiacciato dai debiti e dalle responsabilità familiari, deve affrontare soprattutto le tensioni con moglie e figli. Questo ruolo ha permesso a Battiston di conquistare il David di Donatello come Miglior Attore Non protagonista nel 2009. Gli altri attori presenti nel cast sono:

Valerio Mastandrea

Anita Caprioli

Caterina Murino

Paolo Briguglia

Dino Abbrescia

Teco Celio

Gisella Burinato

Luciano Scarpa

Paolo Sassanelli

Natalino Balasso

Raffaella Reboroni

Edoardo Gabbriellini

Chiara Bucchi

Riccardo Bucchi

Paola Bechis

Valentina Fois

Qualche curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Ovviamente, abbiamo delle curiosità da svelarvi che riguardano questo film. La commedia debuttò nel 2007 alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia, ottenendo premi come il Pasinetti, il FEDIC e l’Arca Cinemagiovani. Inoltre, il film è stato girato interamente in Emilia-Romagna, soprattutto a Rimini, tra luoghi quotidiani come bar, case e centri commerciali. Trovate Non Pensarci in streaming su RaiPlay.

