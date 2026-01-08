Giulio Regeni - Tutto il male del mondo: i genitori raccontano la lunga battaglia per ottenere verità e giustizia Approda in sala il documentario che vuole fare luce sulla vicenda che ha coinvolto Giulio Regeni, ucciso dal governo egiziano nel 2016

Sta per approdare al cinema Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, documentario che racconta la verità sul caso del ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio del 2016. Diretta da Simone Manetti, che ne ha scritto la sceneggiatura con Emanuele Cava e Matteo Billi, la pellicola si pone l’obiettivo di fare luce quella triste pagina di storia contemporanea che 10 anni fa ha catturato l’attenzione internazionale.

Quando esce al cinema il documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, per fare luce a 10 anni di distanza

Sono passati 10 anni da quel 25 gennaio 2016, quando Giulio Regeni, ricercatore e dottorando italiano dell’Università di Cambridge, venne rapito a Il Cairo dal governo egiziano, nel giorno del quinto anniversario delle proteste di Piazza Tahrir. Dopo giorni di torture, il suo corpo senza vita venne ritrovato il 3 febbraio nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani. Dal 2 al 4 febbraio, al cinema, arriva Giulio Regeni – Tutto il male, prodotto da Agnese Ricchi e Mario Mazzarotto per Ganesh Produzioni e da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango.

Grazie al contributo della famiglia Regeni e dell’avvocata Alessandra Ballerini, il documentario ricostruisce le tappe del sequestro, delle torture e dell’uccisione del giovane. I genitori di Giulio raccontano in prima persona la storia del figlio, con la narrazione che si sviluppa attraverso il processo e le deposizioni dei testimoni a giudizio. A proposito del documentario, la coppia ha dichiarato: "Confidiamo che la diffusione di questo documentario possa fare conoscere la nostra lunga battaglia per ottenere verità e giustizia e possa fare comprendere tutto il male che abbiamo dovuto affrontare e gli ideali che ci hanno animati". L’avvocata Ballerini nel 2023 ha portato a processo quattro agenti della National Security egiziana, con la sentenza attesa entro la fine del 2026. Simone Manetti, regista del documentario, ha seguito tutte le fasi giudiziarie, filmando le relative udienze.

Anteprima a Fiumicello Villa Vicentina, città di Giulio

Il prossimo 25 gennaio si terrà a Fiumicello Villa Vicentina (in provincia di Udine), paese d’origine di Giulio, l’anteprima di Giulio Regeni – Tutto il male del mondo. Ogni anno, in quella data, si tengono regolarmente iniziative che chiedono giustizia per il ragazzo o che lo ricordano. Vi prendono parte, da tutta Italia, coloro i quali hanno aderito al Popolo Giallo, il movimento che coinvolge tutte le persone che non hanno mai smesso di lottare per avere verità per Giulio e per la sua famiglia.

