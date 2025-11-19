Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, nuovi amori dopo la separazione: chi sono i (presunti) flirt A poco più di un mese dalla loro rottura, l’attore e la politica sembrerebbero aver ritrovato la serenità accanto a nuovi partner: scopriamo di chi si tratta.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dopo più di cinque anni d’amore e il desiderio più volte manifestato pubblicamente di formare una famiglia, l’attore Giulio Berruti e la politica Maria Elena Boschi hanno deciso di separarsi e prendere strade differenti. "L’inizio della storia tra l’onorevole e il dentista-attore è stato felice, allietato di sguardi adoranti. L’intreccio è continuato per 5 anni tra quadretti familiari lialeschi pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensioni. Quindi, annunciamo col dovuto rispetto che è sceso definitivamente il sipario sulla coppia", ha raccontato il noto portale Dagospia proprio in merito alla fine della relazione. A circa un mese dalla loro rottura, però, nei loro cuori si sarebbero già fatte spazio altre persone. Scopriamo nel dettaglio di chi si tratta.

Maria Elena Boschi ritrova il sorriso con Roberto Vaccarella

Partendo da Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 2019, secondo quanto affermato dal noto settimanale Chi la politica avrebbe ritrovato il sorriso dopo la rottura con Berruti grazie a Roberto Vaccarella. Avvocato romano classe 1977, Vaccarella è il fratello di Elena, attuale compagna dell’imprenditore, dirigente sportivo ed ex presidente del CONI Giovanni Malagò.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di recente, Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella sarebbero stati paparazzati durante una lunga passeggiata domenicale in bicicletta nella campagna maremmana. Dalle indiscrezioni, i due avrebbero passato un bellissimo weekend insieme nella zona di Capalbio, proprio nella villa dell’avvocato con tanto di pranzo in compagnia di altri amici. La loro relazione sarebbe iniziata da poco, ma i due apparirebbero già particolarmente affiatati.

Giulio Berruti e il (presunto) flirt con Delfina

Per ciò che riguarda Giulio Berruti, attore e medico odontoiatra, il settimanale Chi lo ha paparazzato di recente in compagnia di una ragazza di nome Delfina, il cui cognome non è al momento conosciuto, per le strade di Roma. Il settimanale racconta per ora di una semplice amicizia, ma non è escluso che tra i due possa essere in corso una vera e propria frequentazione, soprattutto perché, dalla fine della storia con Maria Elena Boschi, Berruti non era mai stato paparazzata da solo in compagnia di una donna.

Ciò che sappiamo di Delfina è che di lavoro fa l’avvocato (proprio come Roberto Vaccarella) e che insieme all’attore ha passato una divertente serata in un noto ristorante giapponese di Roma, per poi concludere il momento in un’enoteca in zona Campo de Fiori. Non avendo per ora alcuna certezza in merito alla natura del loro rapporto, non rimane che attendere qualche informazione in più, e magari una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati.

Potrebbe interessarti anche