Giuliano Sangiorgi, sorpresa dal Quirinale: Mattarella lo nomina Ufficiale al Merito della Repubblica. Jovanotti: "Anche gentiluomo"
Il cantante dei Negramaro ha svelato sui social di aver ricevuto di recente l'onorificenza. Viene riconosciuta per meriti artistici e sociali ai migliori italiani. Ecco i dettagli.
È periodo di sorprese per Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Dopo il recente omaggio dei fan, all’aeroporto di Fiumicino, il cantante oggi si è svegliato con una notizia inaspettata e bellissima. Come lui stesso ha raccontato con un post social, il Presidente della Repubblica Mattarella gli ha conferito la nomina a Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Un’onorificenza rara, riservata agli italiani che hanno fatto la differenza in campo artistico, sociale ed economico. E tra le tante reazioni nei commenti, sotto il suo annuncio, è spuntato anche un intervento dell’amico e collega Jovanotti. Ecco tutti i dettagli.
Giuliano Sangiorgi, l’onorificenza (a sorpresa) dal Presidente Sergio Mattarella
"Meglio Ufficiale che Generale". Così ha esordito Giuliano Sangiorgi, nel suo post Instagram, rivelando ai fan di aver ricevuto una sorpresa inattesa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il cantante dei Negramaro è stato raggiunto dal consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente, Giovanni Grasso, con un messaggio che davvero non si aspettava. "Una mattina mi son svegliato e ho trovato…questo sul mio cellulare", ha raccontato, "’Giuliano come stai? Il Presidente Mattarella ti ha voluto nominare ufficiale al merito della Repubblica. Complimenti e auguri!". E oltre alle parole, Sangiorgi ha aggiunto anche due foto esemplificative: una dell’attestato ufficiale ricevuto, e l’altra di un incontro memorabile a tu per tu con Mattarella.
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Poi il commento sulla soddisfazione provata dopo l’annuncio: "Ecco! Fa proprio un piacere immenso ricevere attestati di merito in un momento storico così. Grazie Presidente Mattarella!!! Onorato!!!". L’onorificenza riconosciuta a Sangiorgi, quella di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI), è una delle più alte della nazione, e viene concessa solo per meriti speciali nei confronti del proprio paese. In particolare, è data a chi ha fatto la differenza in campo sociale, artistico, economico o nel servizio pubblico. E di norma la premiazione vera e propria avviene per mano del Presidente della Repubblica in persona, il 2 giugno o il 27 dicembre di ogni anno.
La reazione di Jovanotti all’onorificenza
Tra i tanti commenti spuntati sotto il post di Giuliano Sangiorgi, si è subito distinto quello dell’amico Jovanotti. Che ha scherzato con una frase azzeccatissima: "Ufficiale e anche gentiluomo". Mentre altri colleghi, come Ermal Meta, hanno festeggiato il cantautore con semplici cuori rossi. E l’attrice Cristiana Capotodoni ha esultato con un convintissimo "Evviva Giuliano!!!". Quanto ai tanti followers non vip, si sono sprecati gli interventi a sostegno dell’artista pugliese. Ma uno su tutti, forse, li riassume alla perfezione: "Congratulazioni Giuliano per questa nomina meritatissima. La Repubblica ti rende Ufficiale, ma per noi eri già il re di cuori e di anime a tutto volume".
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