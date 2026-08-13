Giuliano Sangiorgi, l’omaggio speciale dei fan all’aeroporto di Fiumicino: cantano per lui “Meraviglioso” (ma sul web scoppia la polemica)
Il cantante dei Negramaro ha ricevuto una sorpresa unica mentre si imbarcava per la Sardegna. Ma non sono mancati i commenti 'velenosi' alla clip virale. Ecco i dettagli.
All’aeroporto di Fiumicino, nella zona imbarchi per la Sardegna, qualcuno si accorge subito del cappuccio calato sulla testa e degli occhiali scuri. Sotto si nasconde Giuliano Sangiorgi, leader e voce dei Negramaro, che viene prontamente fermato valigie in mano da un gruppo di fan accaniti. Lo si vede nella clip virale, condivisa poco dopo su Instagram, mentre riceve un omaggio sulle note della sua cover memorabile di "Meraviglioso", brano di Modugno. Ma mentre traspare l’emozione dell’artista, qualcuno nei commenti trova già il tempo di lanciare frecciatine per la scelta del pezzo. Ecco qui sotto tutta la storia.
Giuliano Sangiorgi, l’omaggio (inatteso) dei fan all’aeroporto
Il frontman dei Negramaro proprio non se l’aspettava. Lo si capisce chiaramente, dalle immagini social che lo ritraggono imbarazzato (ma contento) mentre avanza per imbarcarsi a Fiumicino in direzione Sardegna. A riprenderlo è una delle fan presenti, capace di catturare il momento magico mentre altri sconosciuti intorno cantano una vera e propria serenata a Giuliano Sangiorgi. Lui, pugliese doc, viene omaggiato con un pezzo immortale di Domenico Modugno, che aveva riproposto nella sua versione del 2008.
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Si tratta di "Meraviglioso", brano originariamente cantato da Modugno nel 1968, uno dei più celebri insieme a "Nel blu dipinto di blu". Stavolta a rifarlo sono stati i passeggeri in fila con Sangiorgi, in una versione meno intonata, forse, ma piena di energia ed emozione. Il leader dei Negramaro, dal canto suo, ha accettato di buon grado il momento, finendo anche per dirigere i presenti al momento del ritornello. Ma nonostante la purezza di quegli attimi ritratti sui social, qualcuno ha comunque trovato il modo di lanciare un paio di stoccate.
Le reazioni social e le critiche per la scelta della canzone di Modugno
"Pensa che fortuna", ha scritto un utente, "lo omaggiano con una canzone che non è nemmeno sua". E qualcun altro ha provato a rincarare così: "Cantante fantastico, però questo brano, anche se lui lo interpreta in maniera eccelsa, è di uno ancora più grande: Domenico Modugno". Per fortuna, però, la maggioranza dei commenti è stata positiva. "Bellissima cosa: omaggiando Giuliano hanno ricordato il grande Modugno, ambedue pugliesi doc", è stato uno degli interventi più ispirati. Mentre altri si sono limitati a lodare la bravura di Sangiorgi, con un tocco di tenerezza: "Bravissimo, ma soprattutto di cuore come pochi". Come al solito, i social restano croce e delizia. Ma resta l’opportunità di notare questo momento in cui (almeno dal vivo) fan e artista si sono riuniti nel piacere comune della musica.
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