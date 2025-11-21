Giuliana De Sio, appello velenoso a Belve e Francesca Fagnani: “Basta con questa frase, trovatene un’altra” L’attrice si è raccontata in un’intervista senza filtri lasciandosi andare anche a una frecciata pungente nei confronti della conduttrice dello show di Rai2.

Nata a Salerno il 2 aprile 1957, Giuliana De Sio è un’attrice italiana, nota per la sua prolifica carriera nel cinema, nel teatro e nella televisione. Giuliana ha iniziato la sua carriera negli anni ’70, debuttando in televisione nello sceneggiato Rai Una donna e successivamente in Le mani sporche accanto a Marcello Mastroianni. In una recente intervista al Corriere della Sera, l’attrice si è raccontata senza filtri, lasciandosi andare anche a una frecciata pungente nei confronti di Francesca Fagnani e del programma Belve, al quale ha partecipato in un’edizione passata: ecco nel dettaglio cosa ha detto.

Giuliana De Sio e la frecciata a Francesca Fagnani: "Trovatene un’altra"

Raccontandosi a cuore aperto tra le pagine del Corriere della Sera, l’attrice Giuliana De Sio ha ricordato la sua intervista a Belve, avvenuta alcuni anni fa, togliendosi un sassolino dalla scarpa attraverso un appello pungente a Francesca Fagnani. All’epoca, durante la sua intervista, la De Sio aveva infatti ipotizzato che nel mondo del cinema vi fosse un giro di persone, sempre quelle, che trovavano lavoro a discapito di altre, un contesto poi nominato ‘circoletto della De Sio’ dalla stessa Fagnani. Ricordando proprio questo, la De Sio ha dunque affermato: "Fagnani ha fatto della domanda sul ‘circoletto della De Sio’, una cosa detta forse 15 anni fa, una liturgia. Vado al bar e mi chiedono del circoletto. Un appello alla Fagnani: basta con questa frase, trovatene un’altra".

Giuliana De Sio e il futuro come attrice: "Penso continuamente al ritiro"

"Penso continuamente a ritirarmi dalle scene. Fisicamente e psicologicamente, recitare è diventato devastante. L’ansia cresce con gli anni e mi rende sempre più fragile, è un continuo rischio di attacchi di panico. Non so se sarò più coraggiosa a lasciare o a restare, ma sono troppo riconoscibile: se volessi cambiare mestiere, dovrei passare la vita a spiegare perché non faccio più l’attrice", ha poi rivelato Giuliana De Sio parlando del suo futuro come attrice.

Poi la conclusione finale tra psicanalisi e rigore nel lavoro: "Ho fatto 40 anni di psicanalisi: con i primi soldi, a 19 anni, ho cercato un terapeuta. Ma alla fine, come dice Woody Allen, non ho capito niente. Non so come sarei stata senza: forse uguale, forse solo più ricca. Non mi sono mai chiesta ‘chi sono io’, non sono una feticista della mia biografia, non l’ho mai voluta scrivere anche se tutti me l’hanno chiesto. Ma non ho un messaggio importante da comunicare all’umanità, sono noiosa, d’estate studio ossessivamente i copioni e chiedo ai bagnini di sentirmi la parte".

