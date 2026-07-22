Giulia Stabile in crisi nel tour con Rosalia: "Non sono stata bene, chiusa in camera tutto il tempo", il dolce gesto del padre Giulia Stabile racconta un momento di malinconia durante il tour mondiale con Rosalía. Il padre le dedica un gesto per sentirsi più vicino.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Giulia Stabile sta vivendo una fase importante della sua carriera: dopo Amici, è stata scelta da Rosalía come ballerina del suo corpo di ballo, iniziando un lungo tour internazionale partito a marzo dalla Francia. Ora si trova in Cile, prima delle prossime tappe in Argentina, Brasile, Messico, Porto Rico e Stati Uniti. Un’esperienza unica, ma anche impegnativa per la distanza da casa. Proprio durante il viaggio, Giulia ha raccontato un momento di malinconia, reso più leggero dal gesto speciale del padre.

Giulia Stabile racconta la malinconia durante il tour mondiale con Rosalía

Come riportato da Today, attraverso un post condiviso sui social, Giulia Stabile ha deciso di aprirsi con i suoi fan e raccontare una parentesi meno luminosa del suo lungo viaggio. La ballerina ha spiegato di non essere stata bene negli ultimi giorni e di aver passato molto tempo chiusa nella sua stanza d’hotel. Quel momento di pausa forzata l’ha portata a sfogliare le fotografie conservate sul telefono, facendo riaffiorare ricordi e soprattutto la mancanza delle persone che fanno parte della sua quotidianità. "Mi manca avere vicino tutte quelle persone che, in modi diversi, stanno portando luce nella mia vita", ha raccontato, lasciando intendere il forte legame con la famiglia e con gli affetti rimasti in Italia.

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Nonostante la nostalgia, Giulia ha poi trasformato quel momento di fragilità in una riflessione positiva. La ballerina ha ricordato a se stessa che la forza e la serenità non arrivano soltanto dagli altri, ma possono essere ritrovate anche dentro di sé. "Anche io sono luce", ha scritto, spiegando quanto sia importante ricordarsi il proprio valore anche nei giorni più complicati. Un pensiero accompagnato da una curiosa osservazione sulla sua stanza d’albergo: molto luminosa, quasi come un piccolo simbolo del fatto che una parte di quella luce è sempre presente, anche quando ci si sente più spenti.

Il messaggio del papà e il gesto per far sentire Giulia più vicina a casa

A rendere ancora più speciale questo momento è stato il gesto del padre di Giulia. La ballerina ha condiviso lo screenshot di una loro conversazione privata su WhatsApp, dove il contatto del genitore appare salvato come "Papi" con accanto un cuore blu. Nel messaggio inviato alla figlia, il papà ha mandato un selfie scattato in bagno mentre indossa la maglietta del tour di Rosalía, accompagnandolo con una frase semplice ma piena di affetto: "Per starti vicino".

Un piccolo gesto, ma dal forte significato emotivo. Probabilmente Giulia aveva raccontato alla famiglia la propria malinconia e la difficoltà di affrontare un momento di lontananza così lungo. Il padre ha quindi trovato un modo spontaneo per farle sentire la sua presenza, anche a migliaia di chilometri di distanza. Per Giulia Stabile il tour rappresenta una grande occasione di crescita professionale, ma il suo racconto dimostra anche quanto, dietro ai grandi successi, ci siano momenti di stanchezza, nostalgia e bisogno di sentirsi sostenuti dalle persone più importanti. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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