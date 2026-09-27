Giulia Stabile, il nuovo fidanzato dopo Sangiovanni e la vita a Londra: “Sto riscoprendo l’amore” Ospite di Verissimo, Giulia Stabile si racconta tra il successo internazionale, la nuova vita a Londra e una possibile nuova storia d’amore

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Giulia Stabile è tornata a raccontarsi davanti alle telecamere di Verissimo, dove ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti vissuti negli ultimi anni. Dalla crescita professionale dopo Amici alle esperienze sui palcoscenici internazionali, la ballerina ha parlato anche dei cambiamenti che hanno interessato la sua vita lontano dall’Italia.

Oggi Giulia divide il proprio tempo tra nuovi impegni lavorativi, amicizie e una quotidianità costruita a Londra. Durante la conversazione con Silvia Toffanin non sono mancati nemmeno riferimenti alla sfera privata, in particolare al tema dell’amore.

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Giulia Stabile, nuovo fidanzato: cosa ha detto a Verissimo

Uno dei passaggi che ha maggiormente attirato l’attenzione riguarda la situazione sentimentale di Giulia Stabile. Dopo la relazione con Sangiovanni, terminata nel 2023 dopo oltre due anni insieme, la ballerina 24enne non aveva più raccontato pubblicamente particolari sulla propria vita amorosa, nonostante più volte siano filtrati sulla stampa rumors su presunte nuove fiamme, da Wax a Kumo. A Verissimo, però, qualcosa sembra essere cambiato. Giulia ha parlato dei sentimenti con parole che lasciano intendere una fase nuova, senza però rivelare l’identità di una eventuale persona che potrebbe essere entrata nella sua vita.

"L’amore? Lo sto riscoprendo. Amore è una parola enorme, lo sto scoprendo adesso. Se scegliessi di mostrarlo, allora, lo vedrete"

La frase non contiene il nome di un possibile compagno e non rappresenta una conferma ufficiale di una nuova relazione. Giulia ha scelto infatti di proteggere questo aspetto della sua vita, lasciando intendere che sarà lei a decidere se e quando renderlo pubblico.

Giulia Stabile e la nuova vita a Londra

Un cambiamento importante riguarda invece la quotidianità. Dopo le esperienze professionali degli ultimi anni, compreso il lavoro nel tour di Rosalía, Giulia ha scelto di stabilirsi a Londra, città che oggi considera uno dei suoi principali punti di riferimento.

"È la mia terza casa. Ho casa a Roma, a Barcellona e ora a Londra"

La ballerina ha spiegato che il trasferimento non rappresenta soltanto una scelta legata alla carriera. Nella capitale britannica ha infatti costruito nuove relazioni e trovato persone con cui condividere la sua vita. "L’ho scelta per me, mi sono creata anche lì la mia famiglia, ho i miei amici", ha detto a Silvia Toffanin.

Parallelamente alla nuova vita londinese, Giulia continua a guardare con orgoglio al percorso iniziato ad Amici. Anche le difficoltà affrontate durante l’adolescenza e gli episodi di bullismo appartengono ormai a una storia e a un percorso che l’hanno reso la donna forte che è oggi:

"Ma oggi passerei tranquillamente davanti alla scuola dove da piccola avevo paura di passare. Sono sicura che i bulli stanno seguendo i traguardi che raggiungo e sono orgogliosa. Non sono una persona rancorosa, ma conosco la tristezza. In generale, vado fiera anche delle cose per le quali mi prendevano in giro"

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