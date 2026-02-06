Trova nel Magazine
Amici 25, Giulia Stabile dice addio a Mara De Filippi: la scelta (controversa) e il futuro lontano dall'Italia. Cosa farà

La ballerina 23enne ha deciso di unirsi al corpo di ballo di una famosissima popstar spagnola. Sarà impegnata in un tour mondiale fino a inizio settembre 2026. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Giulia Stabile chiude, almeno per ora, il capitolo Amici. La ballerina del talent di Maria De Filippi è infatti pronta a partire per realizzare uno dei suoi sogni più grandi, nuovissima tappa di una carriera folgorante tra palco e tv. Ballerà nel tour mondiale di Rosalía, la regina del flamenco 2.0 che mescola pop, reggaeton e ricerche sonore ad altissimo tasso di intrattenimento. Per lei si preannuncia un tour de force da 42 date, che la terrà impegnata dal 16 marzo al 3 settembre 2026. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Giulia Stabile, l’addio ad Amici e il tour mondiale

A soli 23 anni, Giulia Stabile è pronta per la svolta della sua carriera. Dopo Amici, e l’esperienza da conduttrice a Tu sì que vales, la giovane ballerina sarà tra i protagonisti del nuovo tour globale della cantante Rosalía. A dare la notizia, indirettamente, è stata proprio la performer spagnola, che ha pubblicato sui social uno scatto insieme alla crew di ballerini pronti a seguirla nel Lux Tour 2026. E tra volti internazionali e professionisti di mezzo pianeta spunta anche lei, Giulia, con l’aria di chi fatica ancora a crederci.

Del resto, i numeri del progetto parlano chiaro: la cantautrice catalana, classe 1992, ha già in bacheca due Grammy, undici Latin Grammy e oltre cinquanta premi. E si prepara a un giro del mondo da star assoluta, con 42 date tra Europa, Nord America e America Latina dal 16 marzo al 3 settembre 2026.

L’irresistibile ascesa di Giulia Stabile

Per Giulia è il coronamento di una scalata rapidissima. Dalla vittoria ad Amici 20 – prima ballerina a trionfare sul podio del talent, diventata in fretta idolo dei giovanissimi – alla promozione a professionista nel cast del programma, fino al banco della conduzione a Tu sì que vales, dove si è messa alla prova con ironia, spontaneità e capacità di stare in video. Ora il passo successivo: lasciare il ‘porto sicuro’ di Mediaset e tuffarsi nella macchina perfettamente oliata di una popstar globale. Fatta di coreografie millimetriche, ritmi (a volte) massacranti, prove infinite e un pubblico cosmopolita abituato agli standard più alti.

Fan dichiarata di Rosalía, Giulia ha riempito negli anni le storie Instagram di sue canzoni, look e riferimenti. Ora il suo sogno di collaborare con l’artista spagnola si è trasformato in realtà, e l’unico lato negativo è l’addio inevitabile ad Amici. Una scelta che pesa sul cuore di Giulia e dei fan, ma che certifica la sua crescita e la caratura sempre più internazionale. Ora starà a lei dimostrarsi all’altezza di questa nuova e incredibile sfida. Ma siamo certi che sarà in grado di farlo.

