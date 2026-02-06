Amici 25, Giulia Stabile dice addio a Mara De Filippi: la scelta (controversa) e il futuro lontano dall'Italia. Cosa farà
La ballerina 23enne ha deciso di unirsi al corpo di ballo di una famosissima popstar spagnola. Sarà impegnata in un tour mondiale fino a inizio settembre 2026. Ecco i dettagli.
Giulia Stabile chiude, almeno per ora, il capitolo Amici. La ballerina del talent di Maria De Filippi è infatti pronta a partire per realizzare uno dei suoi sogni più grandi, nuovissima tappa di una carriera folgorante tra palco e tv. Ballerà nel tour mondiale di Rosalía, la regina del flamenco 2.0 che mescola pop, reggaeton e ricerche sonore ad altissimo tasso di intrattenimento. Per lei si preannuncia un tour de force da 42 date, che la terrà impegnata dal 16 marzo al 3 settembre 2026. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Giulia Stabile, l’addio ad Amici e il tour mondiale
A soli 23 anni, Giulia Stabile è pronta per la svolta della sua carriera. Dopo Amici, e l’esperienza da conduttrice a Tu sì que vales, la giovane ballerina sarà tra i protagonisti del nuovo tour globale della cantante Rosalía. A dare la notizia, indirettamente, è stata proprio la performer spagnola, che ha pubblicato sui social uno scatto insieme alla crew di ballerini pronti a seguirla nel Lux Tour 2026. E tra volti internazionali e professionisti di mezzo pianeta spunta anche lei, Giulia, con l’aria di chi fatica ancora a crederci.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Del resto, i numeri del progetto parlano chiaro: la cantautrice catalana, classe 1992, ha già in bacheca due Grammy, undici Latin Grammy e oltre cinquanta premi. E si prepara a un giro del mondo da star assoluta, con 42 date tra Europa, Nord America e America Latina dal 16 marzo al 3 settembre 2026.
L’irresistibile ascesa di Giulia Stabile
Per Giulia è il coronamento di una scalata rapidissima. Dalla vittoria ad Amici 20 – prima ballerina a trionfare sul podio del talent, diventata in fretta idolo dei giovanissimi – alla promozione a professionista nel cast del programma, fino al banco della conduzione a Tu sì que vales, dove si è messa alla prova con ironia, spontaneità e capacità di stare in video. Ora il passo successivo: lasciare il ‘porto sicuro’ di Mediaset e tuffarsi nella macchina perfettamente oliata di una popstar globale. Fatta di coreografie millimetriche, ritmi (a volte) massacranti, prove infinite e un pubblico cosmopolita abituato agli standard più alti.
Fan dichiarata di Rosalía, Giulia ha riempito negli anni le storie Instagram di sue canzoni, look e riferimenti. Ora il suo sogno di collaborare con l’artista spagnola si è trasformato in realtà, e l’unico lato negativo è l’addio inevitabile ad Amici. Una scelta che pesa sul cuore di Giulia e dei fan, ma che certifica la sua crescita e la caratura sempre più internazionale. Ora starà a lei dimostrarsi all’altezza di questa nuova e incredibile sfida. Ma siamo certi che sarà in grado di farlo.
Potrebbe interessarti anche
Amici 25, Peparini (spietata) scarica anche Giorgia: la ribellione dell’allieva eliminata
L’insegnante di ballo ha deciso di eliminare un’altra allieva dal talent show di Mar...
Che tempo che fa, Belén smentisce Corona: “Ho imparato da Maria De Filippi”. Poi svela: “In amore sto cambiando gusti”
Ospite di Fabio Fazio nella puntata di ieri domenica 1° febbraio 2026 su Nove, la sh...
Grammy 2026, è guerriglia politica: Ice e a Donald Trump nel mirino, ma non è la prima volta agli Oscar della musica. Tutti i precedenti
Bad Bunny e gli altri portano avanti una tradizione consolidata. Già in passato il m...
Amici 25, anticipazioni: Anna Pettinelli ai ferri corti con un allievo, nuovi inediti e tensione in studio
Anche oggi, domenica 18 gennaio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Ca...
Grammy Awards 2026, da Lady Gaga a Bad Bunny: la lista dei vincitori e le proteste contro Trump e l'ICE
Molti degli artisti presenti alla kermesse, dopo aver ricevuto i loro premi, hanno f...
Euphoria 3, Sharon Stone crea il caos nella serie HBO: cosa sappiamo sulla terza stagione
L'ammaliante Sharon Stone debutta nella terza stagione della serie HBO Euphoria con ...
Amici 25, anticipazioni e cast ribaltato: un'allieva via in lacrime, due new entry e quattro 'big' in bilico
Oggi, domenica 1° febbraio 2026, su Canale 5 c'è la 17esima puntata di Amici 25: ecc...
Amici 25, anticipazioni: doppio addio e scelta choc di Plasma. Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli finisce male
Oggi, domenica 11 gennaio 2026, torna Amici 25 con un nuovo appuntamento su Canale 5...