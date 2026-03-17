Amici, Giulia Stabile debutta nel tour di Rosalia: la reazione del web e l’orgoglio di Zerbi e D’Amario La ballerina ex Amici è salita sul palco nella prima tappa del Lux Tour. Virali i video della serata sui social, dove si sono sprecati i complimenti per lei. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Giulia Stabile ha portato un pezzo d’Italia sul palco del Lux Tour di Rosalía, trasformando in realtà uno dei sogni più grandi della sua carriera. La prima tappa del tour europeo, partito il 16 marzo da Lione, si è chiusa tra lo stupore e la meraviglia per uno show a dir poco epico. E i fan italiani hanno apprezzato parecchio la presenza della ballerina ex Amici nel corpo di ballo, con complimenti anche eccellenti arrivati via social da Rudy Zerbi e Elena D’Amario. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Giulia Stabile, il debutto emozionante nel tour di Rosalía dopo Amici

Pochi mesi fa, al podcast di Cosmopolitan, Giulia raccontava quasi sottovoce il suo desiderio più grande: "Rosalía è la mia idola in assoluto…Io mi sento molto connessa a lei quando canta. Spero di poterlo dire un giorno, magari dal vivo". Nessuno, probabilmente, immaginava che quel sogno avrebbe preso forma così in fretta: prima il palco dei Brit Awards, dove Giulia è apparsa nel corpo di ballo dell’esibizione di Rosalía, poi la conferma ufficiale del suo ingresso nel cast del tour mondiale.

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La tournée, dedicata al nuovo album "Lux", attraverserà Europa, Nord America e America Latina fino a settembre, con un’unica data italiana prevista all’Unipol Forum di Assago il 25 marzo, dove il pubblico potrà vedere dal vivo anche la ballerina romana. Tutto lascia pensare che Giulia accompagnerà Rosalía per l’intero viaggio, vivendo un’estate indimenticabile tra aeroporti, arene e palchi in giro per il mondo al fianco della sua artista del cuore.

Le reazioni social al tour di Giulia Stabile

Le immagini del debutto del Lux Tour hanno invaso in breve tempo Instagram e X, mettendo in risalto la potenza visiva dello spettacolo – con Rosalía che in alcuni momenti balla persino sulle punte, come una ballerina classica – e la presenza di Giulia nel corpo di ballo, subito notata dal pubblico italiano. Tra le reazioni più virali, quelle di Rudy Zerbi ed Elena D’Amario, che conoscono la Stabile dai tempi di Amici. Zerbi ha festeggiato il traguardo condividendo un video della ballerina e commentando con trasporto: "Che emozione vedere Giulia realizzare uno dei suoi grandi sogni: ballare per Rosalía!". Mentre Elena D’Amario ha affidato a una serie di cuori bianchi il proprio orgoglio e affetto.

Infine, sotto l’ultimo post di Rosalía, il commento di Giulia – "Ti vogliamo bene! Dai!" – racchiude il senso di questo momento. Fatto di sacrifici, lavoro, ma anche stima profonda per l’artista che l’ha ispirata a crescere e a credere nel proprio percorso.

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