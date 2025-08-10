Giulia Stabile criticata sui social: "Si è 'rifatta' zigomi e labbra". La reazione di lei è virale La ballerina Giulia Stabile, criticata per presunti ritocchini al volto, ha risposto a tono agli utenti con due storie su Instagram: ecco cosa ha detto

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Bravissima ballerina professionista, Giulia Stabile è al centro di una polemica per alcuni ritocchini che si sarebbe fatta fare sul volto. Di recente è stata ospite di podcast dove ha parlato di sé, raccontandosi tra carriera e vita privata, e il pubblico, osservandola nei vari interventi, non ha mancato di fare delle considerazioni sul cambiamento evidente nel suo aspetto fisico, in particolare l’attenzione è ‘caduta’ sul volto dell’ex allieva di Amici, ritenuto molto diverso rispetto a quando, nel 2021, ha partecipato (e vinto) al talent show condotto da Maria De Filippi. La ballerina però ha replicato alle osservazioni degli utenti tramite i social – due storie su Instagram – ed ecco cosa ha detto.

Giulia Stabile si ‘è rifatta’: la polemica sui ritocchini al volto

Come già accennato, dopo gli interventi nei podcast, Giulia Stabile si è ritrovata al centro del gossip per il suo aspetto. Sui social gli utenti hanno iniziato a criticare la ballerina professionista perché convinti che si è ‘rifatta’ il volto, in particolare zigomi e labbra. Frasi come "Eri cosi bella al naturale, è uno sfregio farsi ritoccare le labbra a 23 anni", "Ammazza quanti ritocchini" e "come mai hai fatto il filler alle labbra?" sono tra i commenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giulia però ha escluso qualsiasi tipo di intervento estetico, sottolineando che crescendo si cambia, anche fisicamente. Ecco le sue parole a tal proposito: "Raga non mi sono fatta nulla, aiuto, smettetela. Sono passati 5 anni dalla mia edizione di Amici. Sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni. Ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto o non abbia fatto nessuna punturina, nulla contro, ma non ho mai fatto niente".

Giulia Stabile risponde ai fan: il secondo post su Instagram

Non solo una Storia su Instagram. Per chiarire bene la sua posizione, Giulia Stabile ne ha condivisa una seconda in cui torna sul fatto che il corpo cambia con l’avanzare dell’età (ai tempi di Amici aveva 18 anni, ora 23), sottolineando comunque di non avere nulla contro chi fa uso della chirurgia plastica per migliorarsi: "Avevo 18 anni appena compiuti quando ho partecipato ad Amici e mi avete vista per la prima volta. In questi 5 anni sono cresciuta e insieme a me il mio corpo, è normale ci siano tratti leggermente cambiati, anche perché negli anni si cresce e si sviluppa. Oggi ho 23 anni, sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze. Ma non ricorrendo alla chirurgia estetica. Ripeto che non ho nulla in contrario a chi ne fa ricorso ma sono cose che io non ho mai fatto. E ci tenevo a specificarlo dato gli ultimi articoli e commenti che sto leggendo".

Potrebbe interessarti anche