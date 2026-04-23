Giulia Stabile, la confessione choc sulla relazione con un cantante famoso: “Era fidanzato”. Chi è La ballerina vincitrice della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi ha parlato sul palco di una frequentazione travagliata fino alla clamorosa scoperta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Giulia Stabile infiamma il mondo del gossip. La ballerina vincitrice della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti, ha recentemente fatto una confessione sulla sua vita sentimentale destinata a fare chiacchierare a lungo. Sul palco del concerto di Rosalía (Giulia fa parte del corpo di ballo della cantante), la conduttrice di Tú sí que vales ha raccontato di essere uscita per un certo periodo con un cantante famoso più grande di lei, salvo poi scoprire che era fidanzato. Sui social, ovviamente, già impazza il toto-nomi. Scopriamo tutti i dettagli.

Giulia Stabile, la relazione con un cantante famoso: il racconto sul palco

Entrata nel corpo di ballo di Rosalía, dallo scorso marzo Giulia Stabile sta seguendo la cantante nel suo lungo Lux Tour, che si chiuderà il prossimo settembre a Porto Rico. Nella prima delle due tappe allo Ziggo Dome di Amsterdam di questa fase europea della tournée Giulia è stata anche protagonista di un ‘confesionario’, siparietto durante il quale Rosalía invita ospiti e performer a raccontare episodi intimi e segreti della propria vita privata.

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"È più grande di me ed è un cantante…" ha subito svelato Giulia Stabile sul palco, parlando della sua recente (e turbolenta) frequentazione con un artista, iniziata col piede giusto ma finita nel modo più sbagliato possibile. "Aveva un concerto a Roma e mi ha invitato. Ho pensato: ‘Che bello!’, ero molto felice (…) È stato davvero molto gentile con me. Mi ha presentato a tutta la sua troupe (…) Mi ha anche cercata con lo sguardo durante il concerto (…) Abbiamo cenato, fatto l’afterparty (…) Quella notte abbiamo dormito insieme, ma ‘dormire’ non significa tutto, no, non c’è stato nemmeno un bacio".

La scoperta scioccante e l’identità del vip

Poi, però, la scoperta inaspettata a cena con lo stylist del cantante, che parlò a Giulia Stabile per la prima volta della ‘ragazza spagnola’ del suo cliente. Inizialmente il fidanzato smentì tutto e rassicurò la ballerina, ma col passare del tempo la verità venne inevitabilmente a galla: "Ho scoperto poi che la storia della ragazza era vera", ma non è tutto. A quanto pare il cantante avrebbe poi iniziato una relazione con una persona che la stessa Giulia conosceva personalmente: "Sapevo che aveva altre storie con altri uomini più grandi che conoscevo".

Fortunatamente per la ballerina, comunque, ora è tutto finito ("Ora sono libera"), ma il video della sua confessione ha fatto rapidamente il giro del web e sui social è ovviamente già partito il toto-nomi, con Irama tra i più quotati tra le indiscrezioni.

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