Amici 25, Giulia Stabile ai Brit Award 2026 con Rosalia e Bjork: la reazione di Raffaella Mennoia dopo l'addio

La ballerina, vincitrice del talent Amici nel 2021, ha ormai intrapreso una carriera internazionale accanto a grandi star della musica: scopriamo di più.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Negli ultimi anni la giovane e talentuosa Giulia Stabile ha fatto davvero passi da gigante. Dopo aver portato a casa la vittoria al talent Amici di Maria De Filippi nel 2021, la ballerina è diventata professionista all’interno della stessa trasmissione e si è messa in gioco anche come co-conduttrice di Tu sì que vales. Pur avendo avviato un bel percorso anche nel mondo della tv, Giulia non ha mai messo da parte il suo amore per la danza, lavorando anche con la compagnia internazionale Nederlands Dans Theater. Di recente, abbiamo potuto apprezzare il suo straordinario talento anche Brit Awards 2026, dove Giulia è apparsa all’interno del corpo di ballo: ecco tutti i dettagli.

Giulia Stabile sbarca ai Brit Award con Rosalia e Bjork

Ebbene sì, la carriera della ballerina Giulia Stabile è decisamente in ascesa. Dopo aver già preso parte a progetti e compagnie di ballo molto importanti, di recente abbiamo potuto ammirare il suo grande talento anche sul palco dei Brit Awards 2026, che si sono svolti a Manchester nella nuova Co-op Live Arena. Durante la grande cerimonia si sono esibiti talenti della musica internazionale come Harry Styles, Olivia Dean, Rosalìa e Björk.

Ed è proprio all’interno del corpo di ballo chiamato sul palco per coreografare l’esibizione di Rosalìa accanto a Björk che è apparsa Giulia Stabile, ormai indirizzata verso la carriera internazionale. La star spagnola, vincitrice del Best International Artist Award, ha portato sul palco la sua esibizione live di "Berghain" accanto a Björk, circondata dai ballerini che hanno reso ancora più potente e indimenticabile l’intero spettacolo. Un debutto molto importante per Giulia, che ha quindi potuto ballare su uno dei palchi europei più prestigiosi.

Giulia Stabili, da Amici alla carriera internazionale: la reazione di Raffaella Mennoia

Negli ultimi anni, Giulia Stabile è riuscita a farsi amare da tantissime persone non solo per il suo talento ma anche per la simpatia e la dolcezza che porta ogni volta sul palco o davanti alle telecamere. Tra queste Raffaella Mennoia braccio destro di Maria De Filippi all’interno dei programmi della Fascino, che negli anni non ha mai nascosto di essersi affezionata in maniera particolare a Giulia. Anche durante il debutto della ballerina ai Brit Awards 2026, non è dunque mancato il suo supporto. Al di sotto di un post social di Rosalìa con l’immagine della sua esibizione, Raffaella ha taggato proprio Giulia con un grande cuore rosso, segno del suo affetto e del grande orgoglio nel vederla proseguire un percorso che indubbiamente la porterà lontano.

