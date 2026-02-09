Giulia Stabile chiude con Amici 25 e vola dalla star Rosalia: la reazione (sorprendente) di Madame

Giulia Stabile pronta a lasciare Amici 25 per un progetto internazionale

Secondo quanto circola sui social, Giulia Stabile potrebbe presto salutare temporaneamente Amici di Maria De Filippi, dove oggi ricopre il ruolo di ballerina professionista. L’indiscrezione parla di un possibile ingresso nel corpo di ballo di Rosalia, star globale della musica pop e urban, reduce da anni di successi e tour sold out in tutto il mondo.

A rilanciare la notizia è stata anche la pagina Instagram di Leggo, che ha scritto: "Giulia Stabile lascia Amici e vola per il tour mondiale di Rosalía: ‘Non potevo crederci nemmeno io’". Nessuna conferma ufficiale, almeno per ora, ma il tam tam mediatico è già partito e i fan attendono con ansia un annuncio diretto da parte della ballerina. Che arrivi via social o magari proprio durante una puntata di Amici?

Il commento di Madame e un’amicizia che dura nel tempo

A rendere il tutto ancora più interessante è stata la reazione di Madame. Sotto al post che parlava del possibile nuovo traguardo di Giulia, la cantautrice ha commentato senza giri di parole: "La più forte del mondo". Un messaggio semplice ma potentissimo, che ha immediatamente conquistato il pubblico. Il legame tra Giulia Stabile e Madame non nasce oggi. Le due sono amiche da anni e hanno già collaborato in passato. Dopo la vittoria ad Amici 20, per Giulia si sono aperte porte importantissime: masterclass prestigiose, come quella con Kledi Kadiu in onore di Carla Fracci, esibizioni su grandi palchi e collaborazioni di altissimo livello.

Tra queste, anche la partecipazione di Giulia al concerto di Madame al Mediolanum Forum di Milano, evento andato sold out in pochissimo tempo. Sul palco, la ballerina faceva parte del corpo di ballo coordinato da Samuele Barbetta, altro volto amatissimo di Amici. Non solo: Giulia ha anche firmato la coreografia del singolo Che t’o dico a fa’ di Angelina Mango, che ha speso parole entusiaste per lei, definendola "assurda" e fondamentale per il progetto.