Giulia Stabile chiude con Amici 25 e vola dalla star Rosalia: la reazione (sorprendente) di Madame
Giulia Stabile pronta a lasciare Amici 25 per un progetto internazionale con Rosalia. Madame reagisce sui social con un commento che fa emozionare i fan.
Giulia Stabile è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Nelle ultime ore si fa sempre più insistente l’indiscrezione che vorrebbe la ballerina lontana da Amici 25 e diretta verso un progetto di respiro mondiale. Al centro dei rumor, un nome che pesa moltissimo nel panorama musicale internazionale: Rosalia. A sorprendere, però, non è solo la notizia in sé, ma anche la reazione pubblica di Madame, amica storica di Giulia, che sui social ha lasciato un commento carico di affetto e stima.
