Giulia Salemi svela il programma dove sogna di essere concorrente

Nel corso dell’ultima puntata di TV Talk, il programma di Rai 3 che analizza e racconta il mondo della televisione italiana, Mia Ceran ha ospitato diversi volti noti del piccolo schermo, tra cui Giulia Salemi, che si è raccontata senza filtri tra sogni, ambizioni e qualche ironica ammissione sul proprio percorso.

Giulia Salemi sogna la pista di Ballando con le Stelle

Durante la conversazione, l’influencer ha spiegato che uno dei desideri più forti che coltiva come concorrente è quello di partecipare a Ballando con le Stelle, programma che da anni rappresenta una sorta di consacrazione popolare per molti personaggi dello spettacolo. "Premesso che io sono un’Ariete e non ho un sogno, ma tanti sogni. Da concorrente ne ho un ultimo sogno: quello di fare Ballando con le Stelle. Però c’è un problema…", ha detto con il sorriso, lasciando intendere che dietro l’entusiasmo si nasconde anche una buona dose di realismo.

Subito dopo, infatti, è arrivata la precisazione più concreta: "Da anni si sa che Milly non prende persone che hanno ‘macchia reality’", ha affermato riferendosi alla linea editoriale attribuita alla storica conduttrice del programma, Milly Carlucci. Una battuta che Giulia ha trasformato in un appello diretto, guardando in camera: "Quindi Milly, i tempi sono cambiati dai, facci un pensierino. Anche perché io sono molto impacciata e mi divertirebbe molto". Un modo leggero per chiedere spazio e allo stesso tempo sottolineare quanto per lei sarebbe soprattutto un’esperienza di gioco e crescita personale.

La Salemi ha spiegato che proprio il fatto di non sentirsi portata per il ballo renderebbe la sfida ancora più interessante: mettersi alla prova, sbagliare, imparare e magari sorprendere il pubblico, ma anche se stessa. Una dimensione che sente sempre più affine al suo modo di vivere la televisione, fatta di spontaneità e autoironia.

Come conduttrice vorrebbe il GF

Ma a TV Talk Giulia non ha parlato soltanto di Ballando. Interpellata sui suoi sogni come conduttrice, ha indicato due programmi molto precisi, entrambi targati Mediaset. "Da conduttrice sicuramente ci sono due programmi che amo particolarmente. Uno è Le Iene, sia fare la Iena che condurre in studio", ha spiegato, mostrando grande ammirazione per un format che mescola intrattenimento, attualità e inchiesta. L’altro desiderio, invece, ha un valore ancora più simbolico: "L’altro ovviamente, dato che sono nata lì, quindi il Grande Fratello".

Parole che raccontano un percorso in evoluzione: dal reality che l’ha resa famosa alla volontà di costruirsi uno spazio sempre più solido come volto della conduzione, senza rinnegare le proprie origini ma provando a trasformarle in una nuova opportunità professionale.

