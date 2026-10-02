Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nuove indiscrezioni sulla crisi: spunta un retroscena sulla ex di lui
Le voci sulla coppia continuano a rincorrersi e, dopo le immagini che hanno riacceso il gossip, arriva un nuovo retroscena che aggiunge un elemento inatteso alla possibile crisi tra i due.
La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli torna così al centro dell’attenzione, questa volta per nuove indiscrezioni che parlano di una presunta crisi particolarmente delicata. Al momento, però, nessuno dei due ha confermato pubblicamente una separazione, né tantomeno ha spiegato cosa stia accadendo realmente nella loro vita privata.
La presunta fine della convivenza tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli
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A riaccendere le voci sono state innanzitutto alcune fotografie pubblicate dal settimanale Chi, che hanno mostrato Giulia e Pierpaolo insieme al figlio Kian e a Fariba, madre dell’influencer, durante un momento trascorso al parco. Una scena apparentemente familiare e affettuosa, che però avrebbe avuto un seguito piuttosto significativo.
Dopo essersi salutati con un abbraccio e un bacio sulla guancia, infatti, Pierpaolo si sarebbe allontanato insieme al bambino dirigendosi verso un’altra abitazione, mentre Giulia avrebbe proseguito in compagnia della madre. Proprio questa circostanza ha alimentato l’ipotesi secondo cui i due, almeno in questo periodo, non condividerebbero più la stessa casa.
Secondo quanto riportato, si tratterebbe di una sorta di pausa, con la coppia impegnata a capire quale direzione dare al proprio rapporto. Una situazione che, naturalmente, resta ancora priva di una conferma ufficiale.
Il nuovo retroscena su Ariadna Romero
A rendere ancora più movimentato il quadro è stato poi un retroscena pubblicato da Dagospia, secondo cui alla base dell’allontanamento potrebbe esserci anche il passato sentimentale di Pierpaolo. Il sito ha parlato infatti di una "forte crisi" tra i due e ha aggiunto: "Pare che lui pensi ancora alla sua ex Ariadna Romero da cui ha avuto un figlio, ma che ora è legata a Julio Iglesias Jr".
Si tratta di un’indiscrezione da prendere con cautela, dal momento che non è stata confermata né da Pierpaolo né da Giulia. Ariadna Romero è la madre del primo figlio di Pretelli e i due, dopo la fine della loro relazione, hanno continuato a condividere il ruolo di genitori. Non risultano, invece, dichiarazioni recenti dei diretti interessati che confermino un ritorno di sentimenti tra gli ex compagni.
Il silenzio di Giulia e Pierpaolo
A colpire in queste ore è soprattutto la scelta di entrambi di non commentare le indiscrezioni. Sui social sia Giulia sia Pierpaolo hanno continuato a occuparsi dei rispettivi impegni, senza però rispondere alle numerose domande degli utenti sulla loro situazione sentimentale. Il silenzio, tuttavia, non equivale a una conferma della separazione e non permette di stabilire con certezza quale sia oggi il rapporto tra i due. Anche perché la coppia ha già attraversato momenti complicati in passato, riuscendo poi a superarli.
La loro storia era nata nel 2020 nella Casa del Grande Fratello Vip e, dopo il primo incontro davanti alle telecamere, si era trasformata in una relazione stabile, culminata nella nascita di Kian nel gennaio 2025. Proprio per questo, le nuove indiscrezioni stanno suscitando grande attenzione tra i fan dei cosiddetti "Prelemi", che ora attendono un eventuale chiarimento da parte della coppia.
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