Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, amore in bilico: l’indiscrezione choc sulla coppia in crisi (che adesso vivrebbe in case separate) Secondo quanto riportato da un noto settimanale di gossip, la conduttrice e il compagno sarebbero al momento tecnicamente separati. Ecco tutti i retroscena e i dettagli sulla storia.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un fulmine a ciel sereno per i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi nell’ultimo numero, la coppia sarebbe al momento in piena crisi. Tanto che (si ipotizza) i due vivrebbero in case separate, in attesa di capire come evolverà la situazione. Per l’influencer e il compagno, che si erano conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, non sarebbe la prima volta che si parla di una rottura in atto. Già a fine luglio 2026 era servito un post di Pretelli, su Instagram, per smentire indirettamente l’ennesimo rumor sui problemi all’interno della coppia. Al momento, invece, non sono arrivate smentite né conferme dai diretti interessati. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’indiscrezione sulla crisi e le case separate

Il retroscena è stato svelato da Chi nell’ultimo numero in edicola, attraverso un servizio che ha ripreso Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme al parco, in compagnia del figlio Kian (nato nel 2025). La coppia è stata immortalata in scatti all’apparenza normali, a Milano, nel corso di una giornata di sole trascorsa con il piccolo di famiglia, e anche con Fariba Tehrani, mamma di Giulia, e il cane Prince.

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Ma è quello che è successo alla fine dell’uscita, al momento dei saluti, ad avere allarmato i più attenti. "A un certo punto Salemi e Pretelli si salutano con un bacio sulla guancia e un lungo, profondo, abbraccio", scrive Chi. "Lui va con Kian prima al supermercato e poi in una casa. Magari sta andando da amici, magari quella è la casa dove ha deciso di appoggiarsi in questo momento. È difficile parlare di una separazione o di una pausa di riflessione, perché quando due persone sono coinvolte in una relazione e vivono un momento di dubbi, di decisioni difficili, non sono così lucidi da pianificare un futuro. Vivono il presente, in attesa di un segnale, di capire di più".

Insomma, il fatto che Giulia e Pierpaolo non siano andati a casa insieme, ma abbiamo preso strade separate, farebbe ipotizzare il peggio. Secondo il rotocalco può darsi che i due vivano al momento in abitazioni diverse, anche se non ci sono prove a conferma di questo dettaglio. Pure l’effettiva esistenza di una crisi, ovviamente, dovrà essere confermata dai due o da fonti vicine alla coppia, prima di assumere contorni definiti. Ma già questi primi indizi potrebbero nascondere una realtà non idilliaca.

Il precedente e la smentita di Salemi e Pretelli via social

Come detto, lo scorso luglio era stato Pierpaolo Pretelli a mettere a tacere mesi di voci su una presunta crisi. Lo aveva fatto con un carosello di foto su Instagram, pubblicato in occasione del suo compleanno, e accompagnato da una didascalia netta: "36 oggi. Guardo quello che ho e mi sento fortunato. Al mio fianco ho una donna speciale e due figli meravigliosi, oltre alle mie passioni, che sono diventate il mio lavoro". E poco dopo, la stessa Giulia Salemi era intervenuta per commentare il post del compagno: "E meriti ancora di più papino". Aggiungendo un ulteriore prova nelle sue storie, dove una foto di famiglia col piccolo Kian era stata affiancata dalla scritta "Buon compleanno super papi". I più affezionati alla coppia sperano adesso che un intervento del genere, di nuovo, torni a smentire sui social le voci di separazione. Staremo a vedere cosa succederà.

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