Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi, il retroscena sugli scontri: "Capitano le scaramucce" Tra assenze sospette, parole ambigue e settimane complesse, una delle coppia più amata del web potrebbe non aver passato un bel momento, ma la tempesta è superata ormai.

Negli ultimi tempi, attorno a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si è creato un clima di attenzione crescente, alimentato da piccoli segnali e silenzi social, oltre che dalle ripercussioni del così detto Caso Signorini. Quindi orala domanda che circola con insistenza è: la coppia sta davvero attraversando una crisi oppure si tratta dell’ennesima costruzione del gossip? Come spesso accade, la verità potrebbe stare nel mezzo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi: le voci che non si placano

A far nascere i primi sospetti è stata soprattutto la minore esposizione di coppia sui social network, un dettaglio che, nel mondo degli influencer, assume un certo peso ma non vuol dire necessariamente qualcosa. Quando una coppia abituata a condividere momenti quotidiani smette improvvisamente di farlo, l’assenza però si percepisce. Da settimane, infatti, i due appaiono meno insieme, e questo ha inevitabilmente acceso il dibattito.

Le voci di crisi scongiurata e l’indizio di San Valentino

A intervenire sulla questione è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che attraverso alcune storie Instagram ha provato a ridimensionare i toni del gossip. Le sue parole sono state misurate: "Ci sono periodi in cui si bisticcia di più e periodi in cui lo si fa meno. Sono una coppia umana, come tutti. Non è che tutte le volte che litigano devono scrivere sui social "abbiamo litigato". Semplicemente vanno oltre, perché hanno creato una famiglia". E ancora: "Capitano le scaramucce, ma tutto ok. Non si urla allo scandalo dicendo che è finita". I dubbi erano aumentati anche grazie a San Valentino. In un’occasione tradizionalmente dedicata alle coppie, molti si aspettavano un messaggio romantico o uno scatto condiviso. Invece, Giulia Salemi ha pubblicato due foto: una in cui abbraccia il figlio Kian e un’altra in cui il bambino è tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. Era stata l’assenza di un’immagine di coppia a far crescere i dubbi.

Il peso delle accuse di Corona

A rendere il periodo ancora più delicato c’è stato, poco più di un mese fa, il coinvolgimento indiretto nella bufera mediatica scatenata da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini, durante una puntata di Falsissimo. In quell’occasione, l’ex re dei paparazzi aveva alluso a un presunto rapporto poco limpido tra Pretelli e il conduttore, mai confermato da prove concrete, mostrando un video che inizialmente non ha messo in buona luce l’influencer. Solo in un secondo momento si è scoperto che il filmato risaliva a molti anni prima e non aveva alcun collegamento con Signorini. Corona ha poi chiesto scusa per l’errore, ma la macchina del fango sui social si era ormai messa in moto, lasciando strascichi inevitabili anche sul piano emotivo.

