Giulia Salemi, l’incontro con la ‘sorella’ Nausika dopo 25 anni: “Una storia difficile, ho pianto tutto” L’influencer e conduttrice ha raccontato sui social il fortuito incontro con la sorella che non vedeva da tantissimo tempo e la sofferenza per la lontananza.

La bella Giulia Salemi aveva raccontato la commovente storia di Nausika, sua sorella non di sangue, già durante l’esperienza al Grande Fratello, rivelando che dopo essere cresciute insieme per molti anni, la vita le aveva separate bruscamente quando ancora erano troppo piccole per poter concretamente decidere in merito al proprio destino. Dopo il GF le due erano riuscite ad incontrarsi, ma a seguire le loro strade si erano separate di nuovo. Nelle ultime ore, Giulia Salemi ha rivelato sui social di aver incontrato per caso sua sorella a Milano, e che ora desidera ritrovare un rapporto con lei facendole anche conoscere il figlio Kian: ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Giulia Salemi e la ‘sorella’ Nausika: "Eravamo piccole e non potevamo decidere niente"

"Io ho pianto tutto quando l’ho raccontato, ha pianto tutta l’Italia", ha affermato Giulia Salemi sui social ricordando il racconto fatto al Grande Fratello a proposito della sorella Nausika. Le due, pur non essendo sorelle di sangue, sono cresciute insieme per tanto tempo, salvo poi essere separate bruscamente e prendere strade ben diverse. "Una storia difficile che nessuno conosce realmente bene e che da sempre è stato un irrisolto mio finché una volta uscita dal GF ci siamo viste ed abbiamo parlato (e pianto) per ore in un bar", ha rivelato Giulia.

Un distacco che ha pesato molto nella vita dell’influencer, nonostante Giulia non abbia mai smesso di considerare Nausika come sua sorella. "Sono cresciuta con la paura di non essere stata sufficientemente una brava sorella e quando invece lei mi ha raccontato tutti i suoi ricordi belli, sono riuscita finalmente a fare un passo avanti e a non avere più sensi di colpa. Eravamo piccole e non potevamo decidere niente ma abbiamo entrambe sofferto tanto per questo allontanamento forzato. Anche se le nostre strade si sono separate, per me Nausika resterà per sempre la mia amata sorellina".

Giulia Salemi incontra la ‘sorella’ Nausika dopo 25 anni: "Deve conoscere mio figlio"

Nelle ultime ore, Giulia Salemi ha raccontato sui social di aver incontrato per caso sua sorella Nausika a Milano dopo tanto tempo, in occasione dello spettacolo teatrale Notre Dame De Paris. "Sono felicissima perché ho ritrovato Nausika. Siamo cresciute insieme quando eravamo piccole e per me è una sorella", ha dunque ribadito sui social dopo il fortuito incontro. Ma Giulia è andata anche oltre, rivelando il desiderio di ritrovare un vero rapporto con sua sorella e di introdurla piano piano anche nella vita del figlio avuto con Pierpaolo Petrelli. "Ora deve conoscere mio figlio Kian", ha concluso l’influencer.

