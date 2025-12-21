Giulia Salemi incinta? Dopo “Falsissimo” di Corona nuovo gossip su Pretelli Giulia Salemi, compagna di Pierpaolo Pretelli al centro dello scandalo Signorini di Corona, sarebbe nuovamente incinta.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Giulia Salemi sarebbe di nuovo incinta. È questa l’indiscrezione che nelle ultime ore ha iniziato a circolare con insistenza sui social e nei canali del gossip, riportando sotto i riflettori la coppia formata dall’influencer italo-persiana e da Pierpaolo Pretelli. I due stanno insieme da quasi cinque anni, da quando si conobbero e si innamorarono nell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, e lo scorso gennaio sono diventati genitori del piccolo Kian. Ora, secondo i rumor, starebbero per allargare nuovamente la famiglia, ma tenendo per il momento la notizia lontano dai riflettori.

Giulia Salemi incinta, gli ultimi rumors

A rilanciare la voce è stata l’influencer Deianira Marzano, che su Instagram ha scritto: "A me risulta proprio che Giulia sia incinta". Un’affermazione che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, anche alla luce di alcune immagini circolate nelle settimane precedenti. In particolare, durante il battesimo di Kian, una foto ha attirato l’attenzione: Pretelli appare mentre accarezza il ventre della compagna, sorridendo, un gesto che per molti non sarebbe stato casuale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al momento, però, dai diretti interessati non arriva alcuna conferma. Giulia Salemi continua a concentrarsi sul lavoro, dividendosi tra televisione con "The Cage", in onda su Nove, e del podcast "Non lo faccio per moda", mentre Pretelli prosegue il suo lavoro sopratutto sui social.

Falsissimo e il caso Corona per Pretelli

Il gossip sulla presunta gravidanza si intreccia però con un’altra vicenda che, negli ultimi giorni, ha riportato Pretelli al centro del dibattito mediatico: il caso sollevato da Fabrizio Corona nel format "Falsissimo". Nel corso di una puntata, Corona, dialogando con il manager Alessandro Piscopo, ha ricostruito l’ingresso di Pretelli al Grande Fratello, sostenendo che sarebbe avvenuto grazie a una presentazione televisiva poco precedente al reality e parlando dell’esistenza di un presunto video privato.

Una narrazione che ha mostrato subito diverse incongruenze. Pretelli, infatti, non era affatto uno sconosciuto: dal 2013 era già noto al grande pubblico come Velino di "Striscia la Notizia". Nelle ore successive, lo stesso Corona ha poi diffuso un fotogramma del filmato, annunciando che il video completo sarà mostrato nella puntata di "Falsissimo" attesa per lunedì prossimo. Da quell’immagine emergerebbe che il video non risale al periodo del GF Vip, ma a molti anni prima, e che non si tratterebbe di un contenuto inviato volontariamente, bensì di una registrazione di una webcam, diffusa senza consenso.

Tra voci di cicogne in arrivo e polemiche mediatiche ancora aperte, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli restano così al centro dell’attenzione in attesa della nuova puntata di "Falsissimo".

Potrebbe interessarti anche