Giulia Salemi incinta? Dopo “Falsissimo” di Corona nuovo gossip su Pretelli
Giulia Salemi, compagna di Pierpaolo Pretelli al centro dello scandalo Signorini di Corona, sarebbe nuovamente incinta.
Giulia Salemi sarebbe di nuovo incinta. È questa l’indiscrezione che nelle ultime ore ha iniziato a circolare con insistenza sui social e nei canali del gossip, riportando sotto i riflettori la coppia formata dall’influencer italo-persiana e da Pierpaolo Pretelli. I due stanno insieme da quasi cinque anni, da quando si conobbero e si innamorarono nell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, e lo scorso gennaio sono diventati genitori del piccolo Kian. Ora, secondo i rumor, starebbero per allargare nuovamente la famiglia, ma tenendo per il momento la notizia lontano dai riflettori.
Giulia Salemi incinta, gli ultimi rumors
A rilanciare la voce è stata l’influencer Deianira Marzano, che su Instagram ha scritto: "A me risulta proprio che Giulia sia incinta". Un’affermazione che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, anche alla luce di alcune immagini circolate nelle settimane precedenti. In particolare, durante il battesimo di Kian, una foto ha attirato l’attenzione: Pretelli appare mentre accarezza il ventre della compagna, sorridendo, un gesto che per molti non sarebbe stato casuale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Al momento, però, dai diretti interessati non arriva alcuna conferma. Giulia Salemi continua a concentrarsi sul lavoro, dividendosi tra televisione con "The Cage", in onda su Nove, e del podcast "Non lo faccio per moda", mentre Pretelli prosegue il suo lavoro sopratutto sui social.
Falsissimo e il caso Corona per Pretelli
Il gossip sulla presunta gravidanza si intreccia però con un’altra vicenda che, negli ultimi giorni, ha riportato Pretelli al centro del dibattito mediatico: il caso sollevato da Fabrizio Corona nel format "Falsissimo". Nel corso di una puntata, Corona, dialogando con il manager Alessandro Piscopo, ha ricostruito l’ingresso di Pretelli al Grande Fratello, sostenendo che sarebbe avvenuto grazie a una presentazione televisiva poco precedente al reality e parlando dell’esistenza di un presunto video privato.
Una narrazione che ha mostrato subito diverse incongruenze. Pretelli, infatti, non era affatto uno sconosciuto: dal 2013 era già noto al grande pubblico come Velino di "Striscia la Notizia". Nelle ore successive, lo stesso Corona ha poi diffuso un fotogramma del filmato, annunciando che il video completo sarà mostrato nella puntata di "Falsissimo" attesa per lunedì prossimo. Da quell’immagine emergerebbe che il video non risale al periodo del GF Vip, ma a molti anni prima, e che non si tratterebbe di un contenuto inviato volontariamente, bensì di una registrazione di una webcam, diffusa senza consenso.
Tra voci di cicogne in arrivo e polemiche mediatiche ancora aperte, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli restano così al centro dell’attenzione in attesa della nuova puntata di "Falsissimo".
Potrebbe interessarti anche
Polverone su Signorini, i Vip che si sono schierati e quelli coperti dalla bufera social: chi sono
Il presunto scandalo che coinvolge Signorini scatena i social: vip divisi tra ironia...
Grande Fratello Vip, ribaltone dopo le polemiche: 4 super big per rimpiazzare Alfonso Signorini
Lo scandalo che sta scuotendo il reality mette in discussione la conduzione storica ...
Fiorello ‘scomoda’ il Papa a La Pennicanza e bacchetta Carlo Conti: “Io i Jalisse li avrei presi”
Nella puntata di oggi, martedì 9 dicembre, lo showman Rai è stato raggiunto in studi...
Caso Signorini, interviene Lele Mora: le parole (sorprendenti) su scandalo e Corona
L’ex agente dei vip ha apertamente criticato la mossa dell’amico contro il conduttor...
Caso Signorini, la mossa di Belen Rodriguez fa discutere: cosa ha fatto
Il gesto di Belen sui social scatena commenti e polemiche: con un semplice like pren...
Signorini fuori dal Grande Fratello Vip, “Hunziker e Ilary Blasi lo sostituiscono”, svolta choc dopo la bufera
Un'indiscrezione clamorosa vorrebbe le due conduttrici alla guida del reality 2026. ...
Caso Signorini, Medugno rompe il silenzio e fa una rivelazione: "Avete toccato la mia famiglia", arriva la sua verità
Il “Caso Signorini” continua a far discutere con nuove rivelazioni che potrebbero ca...
Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà
Dopo le accuse choc lanciate da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini rompe il silenzio...