Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ecco la festa per il primo compleanno del figli Kian: gli ospiti vip presenti, chi c’era

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il primo compleanno di Kian. Tra gli invitati al party erano presenti Sonia Bruganelli ed Elettra Lamborghini

Fine settimana speciale per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che hanno celebrato un momento importante della loro vita familiare. Dopo una breve fuga sulla neve, i due sono rientrati a casa per organizzare una festa al loro bambino. Il piccolo Kian ha compiuto un anno e l’occasione è stata festeggiata con un brunch curato nei minimi particolari. La coppia ha scelto il web per immortalare le immagini più belle della festa che hanno organizzato per celebrare il loro piccolo Kian. Tra palloncini, sorrisi e momenti di tenerezza, non sono mancati amici e volti noti del mondo dello spettacolo: andiamo a scoprire chi era presente.

Kian compie un anno, la festa da sogno di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per il primo compleanno

Nel giorno in cui il piccolo Kian ha spento la sua prima candelina, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno voluto celebrare l’occasione con una dedica piena d’amore sui social. La coppia ha pubblicato le immagini della festa accompagnandole con un messaggio affettuoso rivolto al figlio, ricordando con ironia e tenerezza anche le notti insonni del primo anno insieme. Tra le numerose stories condivise da Giulia è spuntato anche il pensiero di Sonia Bruganelli, presente all’evento, che ha voluto omaggiare l’influencer sottolineando il suo primo anno da mamma. A raccontare l’atmosfera della giornata sono stati i tanti scatti postati da entrambi i genitori, che hanno mostrato sorrisi, abbracci e momenti di gioia condivisi con amici e familiari.

Il party si è svolto nella casa milanese della coppia, trasformata per l’occasione in uno spazio colorato e festoso. Una torta scenografica, dolci di ogni tipo e palloncini hanno fatto da cornice alla celebrazione. Tra gli invitati non sono mancati personaggi noti dello spettacolo, accorsi per festeggiare il piccolo. Elettra Lamborghini ha anche pubblicato alcune foto insieme a Kian sul suo profilo. Presenti inoltre Sonia Bruganelli, Veronica Ferraro e la meteorina Martina Hamdy. Tutti riuniti per celebrare un traguardo speciale. Il protagonista della festa, Kian, ha conquistato tutti con un completino da marinaretto. A completare l’outfit, un bavaglino personalizzato con la scritta "1 One".

Il menù ha spaziato tra toast con avocado e salmone, uova strapazzate, bagel farciti e croissant salati. Non sono mancati dolci golosi come donut e mini pancake accompagnati da frutta fresca. A fare da filo conduttore all’intera festa è stato il tema dei dinosauri, protagonista di allestimenti e decorazioni. Anche la torta, firmata da una cake designer, richiamava il mondo preistorico con numerosi dettagli curati. Davanti a tanta bontà, Kian non ha saputo trattenersi e ha affondato la manina nella glassa. Solo dopo quel momento di entusiasmo è arrivato il momento di spegnere la sua prima candelina.

Giulia Salemi incinta del secondo figlio? Il gossip

Periodo tutt’altro che facile per Giulia Salemi, coinvolta suo malgrado nelle polemiche nate dalle rivelazioni di Fabrizio Corona su Falsissimo, che hanno tirato in ballo anche Alfonso Signorini e, di riflesso, il compagno Pierpaolo Pretelli, con cui ha recentemente festeggiato cinque anni d’amore. Nonostante il clamore mediatico, l’influencer ha scelto di andare avanti senza lasciarsi condizionare dalle indiscrezioni. Dopo aver trascorso le festività natalizie, Giulia ha organizzato una vacanza in montagna insieme a Pierpaolo e al piccolo Kian, scegliendo una struttura pensata per famiglie con bambini.

Parallelamente allo scandalo, sui social hanno iniziato a circolare voci insistenti su una presunta seconda gravidanza. Alcune foto condivise su Instagram hanno alimentato i sospetti dei fan, convinti di notare forme più morbide del solito. L’ipotesi ha subito acceso l’entusiasmo di chi la immagina già mamma bis. A fare chiarezza è stato Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi. Secondo il giornalista, al momento non ci sarebbe alcuna gravidanza in corso. Giulia sarebbe totalmente concentrata sulla crescita di Kian e sull’equilibrio tra vita privata e lavoro. Tra i suoi impegni spicca anche la presenza televisiva nel programma The Cage sul Nove, accanto ad Amadeus.

