Report nel caos, la conduttrice Giulia Presutti molla: “Spero aiuti il programma”, cosa succede adesso dopo Ranucci
Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report dopo le polemiche: era stata scelta dalla Rai insieme a Daniele Piervincenzi per il dopo Ranucci.
Svolta inaspettata nel futuro di Report. Giulia Presutti ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando a sorpresa alla co-conduzione del programma d’inchieste di Rai 3. La giornalista classe 1990, indicata dalla Rai insieme a Daniele Piervincenzi per il dopo Sigfrido Ranucci, ha comunicato la sua decisione al direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini. Una scelta arrivata al termine di una giornata decisiva per il futuro della trasmissione, segnata da un nuovo confronto/sconto tra la Rai e la redazione.
Giulia Presutti rinuncia a Report: "Faccio volentieri un passo indietro"
"Caro direttore in un contesto così complesso e delicato come quello che si è venuto a creare, faccio volentieri un passo indietro, nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l’onore di contribuire". Con queste parole, contenute in una mail inviata al direttore di Report Paolo Corsini, Giulia Presutti ha annunciato la rinuncia all’incarico di co-conduttrice.
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La giornalista ha spiegato di aver scelto di rinunciare all’incarico per evitare che il confronto sulla sua nomina finisse per danneggiare la trasmissione. Nella sua comunicazione ha poi aggiunto:
"Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. Spero che Report continui a fare lo splendido lavoro di servizio pubblico che ha sempre fatto. Per quanto mi riguarda, caro direttore, sono a disposizione dell’azienda che tanto mi ha dato e alla quale intendo dare con passione tutto il mio impegno".
La decisione arriva dunque in un momento particolarmente delicato per Report. La nomina di Presutti e Piervincenzi aveva infatti provocato una forte reazione all’interno della redazione, che aveva contestato il nuovo assetto e minacciato iniziative di protesta drastica, fino ad arrivare ad un possibile addio di massa. La rinuncia della giornalista cambia ora nuovamente lo scenario e lascia da definire il futuro della conduzione.
La reazione di Ranucci alla nuova conduzione
La scelta di affidare Report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi non era stata accolta positivamente neppure da Sigfrido Ranucci. Dopo l’annuncio della Rai, l’ex conduttore aveva criticato pubblicamente la decisione e i due giornalisti indicati per raccogliere la sua eredità. Ranucci aveva espresso giudizi molto duri nei confronti della nuova coppia alla guida del programma, definendo quella di nominare i due colleghi co-conduttori una scelta "mediocr e sostenendo che la loro conduzione avrebbe rischiato di mortificare le professionalità costruite nel corso degli anni all’interno della redazione di Report.
Nelle ultime ore è arrivato anche un nuovo sviluppo sul fronte della controversia legale. La Rai ha consegnato ai legali di Ranucci la documentazione richiesta, ma secondo quanto riferito dal suo avvocato Roberto De Vita l’azienda non avrebbe fornito una spiegazione puntuale delle ragioni di fatto alla base del provvedimento.
Quando torna Report e cosa succede adesso
Sul calendario della prossima stagione, l’obiettivo indicato dalla redazione resta il ritorno in onda di Report su Rai3 l’8 novembre 2026. La data dovrà però essere accompagnata dalla definizione del nuovo assetto giornalistico del programma, soprattutto dopo la rinuncia di Giulia Presutti e l’uscita di scena di Sigfrido Ranucci.
Proprio oggi, mercoledì 2 settembre, si è svolto il confronto tra la redazione di Report e il direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini. Un incontro arrivato dopo giorni di forte tensione sulla nuova conduzione e sulle proteste dei giornalisti del programma. Nel corso dell’assemblea non si sarebbe parlato direttamente dei nuovi conduttori, mentre Presutti e Piervincenzi sono arrivati successivamente, quando gli inviati stavano lasciando la sede. Piervincenzi avrebbe inoltre riferito di aver chiesto un confronto con la redazione senza che gli fosse stato accordato. Al termine dell’incontro, Rai e redazione si sono dati un massimo di 24 ore per far decantare la situazione e tornare a confrontarsi. Da parte dei giornalisti resta la volontà di garantire la ripartenza del programma, preservandone però autonomia e indipendenza.
La Rai aveva inizialmente indicato Presutti e Piervincenzi come coppia alla conduzione. Con la rinuncia della giornalista, bisognerà ora capire se Piervincenzi resterà nell’incarico e se l’azienda individuerà un’altra figura da affiancargli oppure se verrà studiata una soluzione completamente diversa, che potrebbe essere una formula senza conduttori veri e propri.
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