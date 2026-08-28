Giulia Presutti, chi è la nuova conduttrice di Report: età, scoop famosi, il rapporto con Sigfrido Ranucci (e la sua reazione velenosa) Addio a Ranucci e rivoluzione a Report: ecco chi è l'erede Giulia Presutti, tra inchieste da premio, polemiche e le parole infuocate dell'ex conduttore.

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Terremoto in casa Rai. Lo storico programma d’inchiesta di Rai 3, Report, cambia ufficialmente pelle. Dopo la decisione dei vertici aziendali di estromettere Sigfrido Ranucci — maturata al culmine di infuocate polemiche e tensioni con Viale Mazzini — la conduzione dello show passerà a una nuova coppia tutta da scoprire. Al timone arrivano infatti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Se il nome di Piervincenzi evoca subito i suoi celebri reportage d’assalto, la vera sorpresa di questo ribaltone televisivo è lei: Giulia Presutti, una delle enfant prodige del giornalismo Rai. Scopriamo tutto su di lei.

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Chi è Giulia Presutti di Report: età, origini, inchieste famose

Nata a Roma nel 1990 (ha 36 anni), Giulia Presutti incarna alla perfezione l’immagine della nuova generazione del giornalismo d’inchiesta italiano. Dopo gli studi al liceo classico e una laurea in Lettere Classiche alla Sapienza di Roma, ha perfezionato la sua formazione frequentando la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

Il suo percorso nel mondo del giornalismo investigativo è partito subito ad altissimi livelli: è stata finalista al Premio Roberto Morrione con l’inchiesta "Un tratto della tratta", un coraggioso lavoro sul traffico di esseri umani. Dopo le esperienze a RaiNews 24, al programma Nemo – Nessuno escluso e un’importante parentesi internazionale a Londra per NBC News, Giulia è entrata stabilmente nella squadra di Report nel giugno 2018.

In Rai è entrata nei ruoli organici essendosi classificata al primo posto nella selezione pubblica per giornalisti. Tra le sue inchieste più famose per la trasmissione di Rai 3 figurano approfondimenti spinosi sulla gestione della cosa pubblica, sui contratti della politica e sulle dinamiche della corruzione in Sicilia (che le sono valsi il Premio "Giuseppe Fava" Giovani 2026), oltre a scoop su temi economico-sociali di grande impatto.

Il suo rapporto con Ranucci (e la reazione dell’ex conduttore)

Il cambio di guardia al timone di Report avviene tuttavia in un clima di altissima tensione. Accolta in redazione da Sigrido Ranucci diversi anni fa, Giulia Presutti nelle scorse settimane, quando la posizione del conduttore ha iniziato a traballare a causa del "caso Lavitola" e degli scontri con la Rai, Giulia alcuni giorni fa ha sostenuto il giornalista, condividendo sui propri profili social la nota di solidarietà con cui l’intera redazione si era schierata al suo fianco.

L’annuncio del suo ‘taglio’ ha provocato una dura presa di posizione da parte di Ranucci, che si è scagliato contro la scelta della Rai dichiarando: "Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa". L’ex anchorman ha puntato il dito contro le modalità con cui l’azienda ha gestito l’avvicendamento, attaccando anche la scelta dei giornlisti chiamati a sostotirlo: "Al mio posto sono state scelte due persone che mortificano le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report e del servizio pubblico. Il mio non è un addio, non condurro’ Report ma condurro’ la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, lo farò per i miei figli e per i vostri, mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, governato da persone mostruose e vigliacche che non tollerano il giornalismo libero e i magistrati indipendenti".

Anche gli inviati e la redazione del programma hanno fatto muro a sostegno di Ranucci, giudicando la decisione "completamente irricevibile" e minacciando l’abbandono in blocco del programma. Una patata bollente per Giulia Presutti e per Daniele Piervincenzi, l’altro co-conduttore nominato dalla Rai, che si trovano ora ad affrontare una vera tempesta mediatica.

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