Giulia Pauselli volta pagina e mostra il nuovo fidanzato Osvaldo: la reazione (drastica) di Marcello Sacchetta
Giulia Pauselli mostra il nuovo fidanzato Osvaldo sui social e l'ex Marcello Sacchetta risponde a modo suo: un gesto piccolo, ma dal significato chiarissimo.
Ci sono amori che, all’apparenza, sembrano intramontabili ma, come la vita ci insegna, non c’è assolutamente niente di sicuro o da dare per scontato. Lo sanno molto bene anche Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, coppia affiatatissima fino a un anno fa ma che, invece, da un po’ di tempo si è divisa. I due si sono lasciati, e non per qualche tradimento, ma semplicemente, perché non percorrevano più la stessa strada. Nelle scorse ore, è bastata una foto nascosta in un carosello Instagram per scatenare tutto. Giulia Pauselli non ha detto nulla, non ha fatto annunci, non ha rilasciato dichiarazioni. Eppure, quel gesto silenzioso ha parlato più di mille parole. Accanto a lei, un uomo di nome Osvaldo, e la reazione dell’ex Sacchetta non è passata inosservata. Di seguito, i dettagli.
Giulia Pauselli, la foto con il nuovo fidanzato Osvaldo: la drastica reazione di Marcello Sacchetta
Sembra ormai certo che Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si siano lasciati. I due ballerini, genitori del piccolo Romeo, avrebbero voltato pagina: lui è stato al centro dei rumors per via della sua intesa con Francesca Tocca all’Eurovision 2026 (entrambi però hanno smentito), mentre ora spuntano voci anche su di lei. Secondo Gabriele Parpiglia, Giulia avrebbe un nuovo fidanzato di nome Osvaldo, imprenditore nel settore della nightlife. La conferma sembrerebbe arrivare direttamente dai social della ballerina, che ha pubblicato una foto in cui appoggia la testa sulla sua spalla durante uno spettacolo al Teatro alla Scala, con la didascalia "Cose belle". Marcello Sacchetta ha risposto a modo suo: ha smesso di seguirla sui social.
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Marcello Sacchetta e Francesca Tocca stanno insieme?: Lei svela il retroscena nel backstage all’Eurovision
Archiviata la questione Eurovision 2026, Francesca Tocca ha rotto il silenzio con un post dal backstage viennese, tra foto e video di balli, risate ed emozioni (quasi come a mettere fine alle voci dell’ultimo periodo): "I viaggi che ti restano nel cuore", ha scritto, mostrandosi in abito da sposa accanto a Sal Da Vinci e Marcello Sacchetta dopo la loro esibizione. Sacchetta ha commentato con un cuore nero, lei ha risposto con un bacio rosso: uno scambio che ha fatto discutere, già dopo il bacio in scena tra i due. Il ballerino ha però smentito ogni flirt, parlando solo di stima e feeling professionale, nato ai tempi di Amici. A Libero Magazine ha poi chiarito i motivi della sua scelta: "Avevo bisogno di una persona formata su quel palcoscenico, e la sceglierei altre mille volte".
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