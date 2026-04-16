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Non solo Squadra Antimafia: Giulia Michelini isolata e in trappola su Raiplay

Giulia Michelini è la protagonista di Cicatrici, un film su Raiplay in cui la sua vita è rinchiusa tra quattro mura e visioni inquietanti della realtà

Giulia Michelini è la protagonista di Cicatrici, un film su Raiplay

Molti la conoscono nei panni di poliziotta o, ancor di più, in quelli di una mafiosa, ma Giulia Michelini, sul piccolo e grande schermo, ha interpretato anche un altro genere di personaggi, intensi e toccanti. Uno di questo è possibile ammirarlo su Raiplay, nel film Cicatrici.

Giulia Michelini è una donna sola e senza uscita in Cicatrici

Cicatrici è in realtà un cortometraggio, uscito nel 2023, in cui è possibile ammirare una Giuli Michelini inedita. È un dramma psicologico molto forte che parla di traumi e ricordi, in cui l’emozione è tutto perché tutto succede dentro la testa e nel cuore dei personaggi. Il titolo dice tutto: si parla delle ferite che restano sulla pelle, ma soprattutto di quelle invisibili che non se ne vanno mai. Giulia, in questo caso, interpreta una donna che vive in una stanza senza porte e con una finestra che è la sua unica apertura verso il mondo, che lavora da remoto, dal suo letto. Le sue giornate sono dunque sempre uguali e suoi unici contatti col mondo arrivano proprio attraverso il suo computer.

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I grandi successi dell’attrice in TV e al cinema

Giulia Michelini è un volto che ci accompagna da anni. Molti la ricordano ancora come Sabina Corsi in Distretto di Polizia o come la figlia di Paolo Borsellino nell’omonima fiction. Poi è arrivata la svolta con Francesca De Biase in R.I.S., ma il vero terremoto televisivo è stato Rosy Abate. Tra Squadra Antimafia e la serie tutta dedicata alla Regina di Palermo, Giulia ha creato un personaggio che è rimasto nel cuore di tutti.

Ha saputo però anche cambiare rotta, passando dal mistero de Il Bosco alla psicologia profonda di In Treatment insieme a Sergio Castellitto, fino ad arrivare ai progetti più recenti come Il Falsario, ambientato a Roma. La sua ultima sfida si chiama Motorvalley, una serie Netflix che ci porta nel mondo delle corse GT tra l’Emilia-Romagna e la Toscana. Qui Giulia interpreta Elena Dionisi, una donna grintosa che, dopo essere stata cacciata dalla scuderia di famiglia, decide di rimettersi in gioco a modo suo.

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