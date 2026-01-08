Il Falsario, il trailer e quando esce il film su Netflix: "Cosa sei disposto a fare?"
Il Falsario, nuovo film di Stefano Lodovichi, arriverà su Netflix con due grandi protagonisti: Pietro Castellitto e Giulia Michelini, tra pittura e inganni.
Gennaio sarà un mese pieno di novità in ambito film e serie in arrivo sulle diverse piattaforme. Parlando di Netflix, c’è una pellicola in particolare che potrebbe conquistare l’attenzione di molti non solo per i protagonisti (Pietro Castellitto e Giulia Michelini) ma per la storia in sé, incentrata su un pittore e un truffatore accecato dalla voglia di successo. Il film, diretto da Stefano Lodovichi, è stato presentato in anteprima alle Festa del Cinema di Roma 2025 e porterà sul piccolo schermo una vicenda legata all’arte, al potere e non solo. Di seguito, tutti i dettagli.
Il Falsario, di cosa parla la trama e il trailer del film con Giulia Michelini:
Molto presto su Netflix approderà Il Falsario, il nuovo film di Stefano Lodovichi, che racconta il lato oscuro dell’Italia nella Roma degli anni ’70,. I protagonisti sono Pietro Castellitto e Giulia Michelini. Il giovane Toni arriva a Roma con il sogno di diventare un grande artista. Tuttavia, la città lo porta a trasformarsi nel più grande falsario d’Italia. Tra arte, criminalità e politica, si ritrova coinvolto in ricatti, traffici e legami con la Banda della Magliana, le Brigate Rosse e i servizi segreti, con un ruolo sospetto nel rapimento e nell’uccisione di Aldo Moro. Toni viene ucciso nel 1984, lasciando dietro di sé una scia di mistero: la storia di un uomo che cercava gloria nell’arte e finì per imprimere il suo nome nel lato più oscuro della Storia. Giulia Michelini, in questa pellicola, è Donata, gallerista lungimirante che riconosce in lui sia talento artistico sia abilità da falsario.
Ecco il trailer del film Il Falsario:
Il cast de Il Falsario
Il cast, oltre a Pietro Castellitto e Giulia Michelini, comprende anche:
- Andrea Arcangeli
- Pierluigi Gigante
- Aurora Giovinazzo
- Edoardo Pesce
- Claudio Santamaria
Quando esce Il Falsario e dove vederlo in streaming
Il Falsario si presenta come un gioco perfetto tra realtà e finzione: il protagonista oscilla tra il desiderio di lasciare un segno nella storia e la tentazione del guadagno immediato. "Un ambizioso allo stato puro", potremmo definirlo, ma è proprio questo aspetto che dona gran parte del fascino a questo film. Quanto si è disposti a spingersi oltre per sentirsi realizzati e vedere tanti soldi? Quanto si è disposti a rischiare affinché tutto questo accada? Queste sono le premesse per quello che può essere un film interessante, intrigante e che, sicuramente, farà riflettere su diversi aspetti. Il Falsario arriverà in streaming su Netflix il 23 gennaio. Segnate questo giorno sul vostro calendario se non volete perdervelo!
