Non solo Il Falsario, Giulia Michelini protagonista di un intenso dramma familiare su RaiPlay Su RaiPlay arriva il film corale di Gabriele Muccino che esplora amori, segreti e conflitti familiari. Nel cast anche Giulia Michelini.

Tra i film italiani più amati degli ultimi anni, A casa tutti bene è una pellicola diretta da Gabriele Muccino e disponibile in streaming su RaiPlay. Il regista di L’ultimo bacio e Gli anni più belli racconta con la sua consueta intensità le dinamiche di una grande famiglia riunita per un’occasione speciale.

Tra i protagonisti spicca Giulia Michelini, che si conferma una delle attrici più versatili del panorama italiano, capace di passare dal crime alla commedia drammatica con naturalezza e profondità.

La trama: un’isola, una festa e una tempesta di sentimenti

La storia inizia con una celebrazione gioiosa: una grande famiglia si riunisce su un’isola per festeggiare le nozze d’oro dei nonni. Tuttavia, una tempesta improvvisa impedisce agli invitati di ripartire, costringendoli a rimanere tutti insieme più del previsto.

Quello che doveva essere un fine settimana sereno si trasforma presto in una resa dei conti emotiva, dove emergono gelosie, tradimenti e segreti nascosti per anni. Giulia Michelini interpreta una delle giovani donne della famiglia, coinvolta in un intreccio di passioni e delusioni che riflette le difficoltà dei rapporti affettivi moderni. Attraverso il suo personaggio, Muccino esplora il bisogno di autenticità e la fragilità dei legami familiari.

Curiosità e un cast d’eccezione

A casa tutti bene vanta un cast corale di altissimo livello, con nomi come Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Carolina Crescentini e Massimo Ghini. Le riprese si sono svolte tra Ischia e la Costiera Amalfitana, luoghi che amplificano la bellezza e al tempo stesso la tensione del racconto.

Il film ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, tanto da ispirare una serie TV omonima, sempre firmata da Muccino e andata in onda su Sky, che amplia le storie dei personaggi con nuove sfumature. Per Giulia Michelini si tratta di un ruolo che le consente di mostrare un lato più intimo e sensibile, lontano dalla figura forte e determinata di Rosy Abate che l’ha resa celebre.

