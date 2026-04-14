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Giulia Michelini, tutti gli amori: due attori (famosissimi), un velista giramondo e il figlio che l’ha salvata

La maternità precoce, la scelta difficile e il legame con il figlio Giulio Cosimo: così Giulia Michelini racconta la sua rinascita

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Giulia Michelini sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, il talk di Francesca Fagnani in cui le interviste diventano spesso un viaggio senza filtri nella vita privata dei protagonisti. L’attrice, tra i volti più amati della fiction italiana, ha sempre difeso con grande fermezza la sua riservatezza, soprattutto quando si parla di sentimenti e famiglia.

Gli amori passati di Giulia Michelini, un velista e relazioni vissute lontano dai riflettori

Nel corso della sua vita, Giulia Michelini ha sempre mantenuto un profilo sentimentale piuttosto riservato, pur vivendo storie importanti con uomini del mondo dello spettacolo e non solo. Tra le relazioni più note c’è quella con l’attore Giorgio Pasotti, nata nel 2008 e durata circa un anno, conclusa senza clamori e rimasta negli anni nei ricordi di entrambi come una storia serena. In seguito l’attrice ha avuto una lunga relazione con Andrea Napoleoni, conosciuto sul set di Ricordati di me, un legame più stabile e duraturo, vissuto lontano dal gossip ma comunque significativo nella sua vita privata.

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Prima ancora, la sua storia più intensa e determinante è stata quella con il velista Giorgio Cerasuolo, iniziata quando lei era giovanissima e conclusa durante la gravidanza del loro figlio. Nel tempo si è anche parlato di un possibile flirt con Marco Bocci, collega sul set di Squadra Antimafia, ma entrambi hanno sempre smentito, riducendo tutto a una semplice amicizia. Un percorso sentimentale fatto di discrezione, poche esposizioni pubbliche e una costante volontà di tenere separata la vita privata da quella professionale.

Il figlio che "l’ha salvata": la confessione a Belve sulla maternità a 19 anni

È però nel racconto della maternità che Giulia Michelini si mostra più vulnerabile. A Belve, l’attrice ripercorre il momento in cui è diventata madre a soli 19 anni, una scelta arrivata dopo un periodo di forte incertezza e persino il pensiero iniziale di interrompere la gravidanza.

La nascita del figlio Giulio Cosimo ha segnato un punto di svolta definitivo, anche se all’inizio il percorso non è stato semplice: la giovane attrice ha raccontato di aver vissuto anche un periodo di distanza dai genitori, per poi ritrovare lentamente un equilibrio familiare. Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani, Michelini sottolinea con emozione quanto quella scelta sia stata determinante: "Non mi voglio commuovere, ma senza mio figlio mi sarei persa". Come aveva raccontato in passato a Grazia, Giulia Michelini ha descritto il suo rapporto con il figlio come fatto di complicità e libertà, tra sport come vela, surf e deltaplano, viaggi essenziali "con zaino e sacco a pelo", sottolineando anche quanto la maternità, arrivata a 19 anni, sia stata inizialmente complessa e segnata da tensioni familiari, prima di diventare il centro della sua vita e "la luce" capace di ricomporre ogni distanza.

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