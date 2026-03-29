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Enrico Nigiotti, chi è la compagna Giulia Diana: il crollo dopo Amici, l’addio a Elena D’Amario e la rinascita

Giulia Diana è la fidanzata di Enrico Nigiotti: psicologa e insegnante di danza, vive a Livorno e presto diventerà mamma di due gemelli.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Enrico Nigiotti
IPA

Riservata, lontana dai riflettori ma centrale nella vita di Enrico Nigiotti: Giulia Diana è la donna che da anni accompagna il cantautore livornese dentro e fuori dal palco. Psicologa e insegnante di danza, ha costruito un percorso personale fatto di passione, studio e concretezza. Il loro legame è cresciuto nel tempo, senza clamore mediatico, fino alla notizia più importante: presto diventeranno genitori di due gemelli. Una storia d’amore autentica, fatta di quotidianità e sogni condivisi.

Enrico Nigiotti, chi è la compagna Giulia Diana e che lavoro fa

Di Giulia Diana si conoscono pochi dettagli, e non per caso. La compagna di Enrico Nigiotti ha sempre scelto di mantenere un profilo basso, lontano dall’esposizione mediatica. Livornese, come il cantante, è laureata in psicologia e ha affiancato alla sua formazione accademica una forte passione per la danza.

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Questa doppia anima l’ha portata a realizzare un progetto personale: un laboratorio dedicato al movimento e all’espressione corporea, uno spazio che unisce tecnica, ascolto e crescita personale. Non una semplice scuola di danza, ma un luogo in cui il corpo diventa strumento di consapevolezza. In questo percorso, Nigiotti le è stato accanto, supportandola anche nelle iniziative legate alla scuola. Il loro è un equilibrio costruito giorno dopo giorno, tra lavoro e vita privata, sempre lontano dai riflettori ma profondamente radicato nella realtà.

Enrico Nigiotti, l’ex Elena D’Amario e l’arrivo dei gemellini con Giulia

La relazione tra Giulia Diana e Enrico Nigiotti nasce dopo una storia importante del cantautore con Elena D’Amario, conosciuta durante l’esperienza ad Amici nel 2009. La relazione, descritta come il primo amore travolgente per entrambi, fu segnata dall’autoeliminazione di Nigiotti, che decise di ritirarsi dalla fase serale per evitare di andare in sfida diretta contro Elena, lasciandole così il posto nella scuola, un gesto definito da D’Amario come molto romantico. Un amore intenso, finito quando lei si trasferì a New York per inseguire la carriera nella danza. Successivamente, la ballerina ha spiegato i motivi che hanno causato la fine della loro relazione:

Perché ci siamo lasciati? Ci amavamo, però non eravamo così affini. Probabilmente ci saremmo divisi ugualmente perché caratterialmente eravamo diversi

Lo stesso Nigiotti ha confessato di aver vissuto un periodo di crisi dopo Amici e al termine della storia d’amore con Elena: "Mi ero vissuto quell’avventura in modo infantile, al di là del fatto di essermi autoescluso. Mi sono rovinato con le mie stesse mani, ma ho imparato che ogni scelta ha delle conseguenze. Poi ho lavorato la terra, ho sgobbato e mi sono rialzato. E quei lividi li porto addosso come gioielli, insieme con i tatuaggi".

Con Giulia, però, tutto cambia. Il rapporto cresce senza clamore mediatico, lontano dalle dinamiche dello spettacolo. I due decidono di convivere a Livorno, costruendo una quotidianità fatta di gesti semplici e affetto condiviso. Insieme adottano anche due cagnolini, simbolo di una vita domestica serena e autentica.

La loro storia ha raggiunto una nuova tappa fondamentale con l’arrivo dei figli. A dare la notizia è stato proprio Enrico Nigiotti, attraverso un post su Instagram carico di emozione: "È tutto un conto alla rovescia verso di voi… Vi immagino sempre. So solo che la parola per sempre avrà finalmente un vero significato."

I gemelli, Maso e Duccio, rappresentano il coronamento di un percorso costruito con pazienza e autenticità. La paternità ha segnato profondamente il cantautore, che oggi si mostra anche in una veste più intima e familiare.

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