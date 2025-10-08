Giulia De Lellis ha partorito, Tony Effe papà: "Come ve lo spiego": annuncio, foto e messaggi dei vip Giulia De Lellis oggi 8 ottobre ha partorito: sui socil l'annuncio dell'arrivo di Priscilla. I primi scatti tenerissimi dei neo genitori con la figlia.

Dopo 24 ore di incertezza, finalmente l’annuncio: Giulia De Lellis e Tony Effe hanno appena accolto la loro prima figlia, Priscilla, e lo hanno annunciato ufficialmente pochi minuti fa sui social. La coppia, che sta insieme da circa un anno e mezzo, ha scelto di condividere con i suoi follower i primi momenti da genitori con degli scatti tenerissimi. L’influencer romana ha scritto una semplice ma dolce frase accompagnata da una foto della neonata tra le braccia di Tony: "La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego…".

Anche il rapper ha condiviso sui suoi canali social una serie di immagini, tra cui momenti intimi del parto e foto della famiglia appena allargata, scegliendo di descrivere questi attimi con un significativo "Tutto" e un cuore. Un momento che i fan hanno accolto con entusiasmo, ricevendo migliaia di messaggi di affetto.

Giulia De Lellis e Tony Effe genitori: è nata la figlia Priscilla

La gravidanza era stata ufficializzata a maggio 2025, quando Giulia aveva mostrato il suo pancione in un post sui social. In quello stesso periodo, la coppia aveva condiviso alcune foto di coppia, sottolineando quanto fosse forte la loro felicità per l’arrivo della bambina. In un baby shower speciale tenutosi a giugno, amici e parenti hanno festeggiato l’arrivo della piccola Priscilla, un nome che ha un significato profondo per Giulia. L’influencer ha raccontato sui social di essersi "completamente innamorata" del nome, che significa "antica" e "venerabile", e di come la proposta di Tony Effe fosse stata una dichiarazione che le ha fatto "rinnovare l’amore" per lui. Giulia aveva anche rivelato quanto fosse desiderata questa gravidanza, tanto che il rapper, a suo dire, avrebbe voluto iniziare subito a cercare un bambino dopo soli due o tre mesi di relazione.

Le ore di incertezza, poi l’annuncio

Giulia De Lellis e Tony Effe avevano monopolizzato l’attenzione dei media specializzati in gossip già da ieri. Dopo la soffiata di un influencer, infatti, sul web era esplosa la notizia che Giulia avesse già partorito in gran segreto a Roma presso l’ospedale Gemelli. La voce si era diffusa rapidamente ma stamattina Giulia l’aveva smentita pubblicando una storia su Instagram nella quale era alle prese con i monitoraggi preparto. Poche ore dopo, l’annuncio dell’avvenuta nascita di Prescilla, che è stato accolto sul web da tantissimi messaggi indirizzati ai neo-genitori, tra cui quelli di diversi vip. "Linda piccolina di mamma e papà, benvenuta in questo mondo", ha commentato Cecilia Rodriguez, a sua volta in procinto di diventare mamma. "Congratulazioni a voi", è stato il messaggio di Valentina Ferragni. Mentre Elisabetta Gregoraci ha scritto a Giulia De Lellis: "Congratulazioni .. felicità".

Giulia De Lellis e Tony Effe, una storia d’amore da copertina

La relazione tra Giulia e Tony è iniziata ufficialmente nella primavera del 2024, quando sono stati avvistati per la prima volta insieme durante l’estate. Il loro debutto come coppia pubblica è arrivato con il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nel giugno 2024, evento in cui entrambi hanno partecipato insieme. Poi, a settembre dello stesso anno, i diretti interessati hanno deciso di ufficializzare la loro relazione, pubblicando una foto insieme per la prima volta. Da quel momento, la coppia ha condiviso con i follower i momenti più belli e importanti della loro storia d’amore, fino al grande passo della nascita della loro figlia che cambierà per sempre la loro vita, scrivendo un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

