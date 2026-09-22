Giulia De Lellis e Tony Effe sono in crisi? I sospetti dei fan e l'indizio (misterioso) sui social. Cosa sta succedendo alla coppia Potrebbe essere iniziata una crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe, ecco le ipotesi che stanno circolando sul web

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

Giulia De Lellis e Tony Effe sono finiti al centro del chiacchiericcio per via di alcune ipotesi sulla loro relazione di coppia. Le voci dicono che i due sarebbero in crisi per via di vari indizi comparsi sui rispettivi account social. L’influencer ha anche risposto a dei followers affermando: "Volere bene a qualcuno significa desiderare che sia felice, non necessariamente che resti dove non lo è più".

Nelle sue Instagram stories, è anche comparso un "triplo sette" accompagnato dal sottofondo musicale della Dark Polo Gang. Dopodiché, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha affermato che i due si sarebbero lasciati già da un po’ di mesi, anche se questa voce non è ancora stata confermata dai diretti interessati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La verità sulle voci di crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe

Già nell’aprile 2025 si è era vociferato di una presunta crisi tra i due, anche se questi rumours erano stati prontamente smentiti dalla stessa De Lellis, che aveva inoltre sostenuto come lei e il suo fidanzato avessero deciso sin da subito di essere molto riservati sulla propria vita privata. A marzo 2026 si era invece parlato di un presunto matrimonio tra di loro: in un’ospitata fatta a Le Iene, Tony aveva infatti rivelato che a Giulia sarebbe piaciuto molto sposarsi, ma che era lui ad essere invece un po’ contrario all’idea delle nozze.

Alla fine di agosto 2026, entrambi sono stati al centro dell’attenzione dopo la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha infatti raccontato che ci sarebbe stata una sorta di "intimità" tra Tony Effe e Belen Rodriguez durante la festa di matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser. Dopodiché, in molti hanno notato la presenza di Giulia De Lellis sul Red Carpet di Venezia, in cui ha sfilato da sola e senza il suo compagno.

Nuovi indizi sulla crisi

Sul suo profilo social ufficiale, Giulia De Lellis ha anche raccontato di aver imparato molto dalla separazione dei suoi genitori, sostenendo che – a suo parere – voler bene a qualcuno significa spesso accettare che quella persona possa scegliere una strada diversa dalla propria. L’influencer ha anche dichiarato – rivolgendosi a un followers – di sentirsi "intrappolata" in una relazione infelice, soprattutto perché ha una bambina di due anni, cioè la piccola Priscilla nata appunto dalla sua storia con Tony.

Tra l’altro, lei stessa ha spiegato di essere rimasta incinta dopo sette mesi dall’inizio della loro frequentazione. In realtà, circa due settimane fa, entrambi si sono mostrati insieme in più occasioni e in primis per il loro secondo anniversario, il 30 giugno, quando il rapper ha pubblicato una foto con la compagna e ha scritto un bellissimo pensiero d’amore. "Sopportami per sempre vita mia. Io farò lo stesso", ha invece scritto Giulia su Instagram. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche