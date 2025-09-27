Giulia De Lellis pronta al parto, la richiesta di Tony Effe (e il particolare che spiazza tutti) Gravidanza agli sgoccioli per la influencer e in casa fervono i preparativi per il parto, in prima linea anche il prossimo papà: cosa ha fatto

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Conto alla rovescia per Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia è in vibrante attesa, manca infatti pochissimo all’arrivo in famiglia di Priscilla, la loro prima figlia. I preparativi in vista del lieto evento, per la influencer e il rapper sono già iniziati da tempo.

Basta seguire i canali social di Giulia De Lellis per capire con quanta attenzione la prossima mamma si è preparata a un momento magico ma anche delicato della vita. Di certo i due prossimi genitori non vedono l’ora di abbracciare la piccola e la loro attesa durerà ancora poco.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Aspettando Priscilla: Tony Effe spiazza tutti

Tant’è che, dopo i preparativi in casa, e l’organizzazione della borsa per il parto, si è già passati alla fase successiva, quella relativa al ricovero in ospedale. Giulia De Lellis darà a breve alla luce la sua piccola Priscilla al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, l’ospedale del Papa e anche ospedale più vicino al quartiere dove è cresciuto Tony Effe. Il prossimo papà si sta dando da fare per assicurarsi che tutto proceda nel migliore dei modi e che la compagna e la bambina che sta per mettere al mondo abbiano il massimo dell’assistenza e del comfort in un momento così importante.

Dagospia rivela infatti:" Tony Effe é in contatto tutti i giorni con l’ospedale romano Gemelli in vista del parto della sua Giulia De Lellis", e aggiunge una richiesta avanzata dal trapper: "avrebbe richiesto un reparto speciale per il lieto evento. I suoi referenti dicono sia molto gentile e educato."

Insomma, la paternità imminente sembra già aver cambiato Tony Effe, che viene descritto come un uomo attento, protettivo e premuroso verso la compagna e la figlia in arrivo, oltre che "gentile ed educato" con medici e personale sanitario che si occuperanno di assistere le due.

Si comprende d’altronde tutta questa sollecitudine visto che l’arrivo di un bebè porta con sé sicuramente grande gioia ma è inevitabile vivere anche con un po’ di tensione il passaggio delicato del parto.

Su questo proprio Giulia De Lellis era letteralmente sbottata sui social qualche giorno fa, quando erano partiti rumors secondo cui la influencer aveva già partorito. Lei si era ribellata in un post social dicendo che la nascita della bambina è un momento non solo intimo e privato, ma anche delicato e che, giustamente, la notizia del lieto evento la darà lei stessa, se e quando vorrà.

Di certo quel momento speciale è imminente e a noi non rimane che fare gli auguri ai prossimi genitori.

Potrebbe interessarti anche