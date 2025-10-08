Giulia De Lellis, il mistero del parto (negato): l’influencer e Tony Effe fanno chiarezza. Le loro parole L'ex di Andrea Damante ha smentito le voci diffuse nelle ultime ore da alcuni esperti di gossip. Una storia pubblicata su Instagram lascia poco spazio ai fraintendimenti.

Poche ore fa una notizia bomba ha preso in contropiede i social. Si parlava di un parto segreto per l’influencer Giulia De Lellis, in attesa della sua prima figlia dal rapper Tony Effe. Ma a quanto pare, l’indiscrezione diffusa da un noto esperto di gossip sarebbe stata smentita (nei fatti) dalla stessa De Lellis. Con una storia pubblicata su Instagram che non lascia spazio a possibili fraintendimenti. Ecco tutti i dettagli e cosa siamo riusciti a scoprire a riguardo.

Giulia De Lellis, la smentita sul parto e il post con Tony Effe

Dopo ore di rumors e speculazioni, Giulia De Lellis ha deciso di rompere il silenzio con una storia su Instagram. Era stato l’esperto Alessandro Rosica a lanciare sui social la ‘bomba’: "è da poco nata la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis, Priscilla". Ma adesso è la stessa influencer a smentire quanto raccontato da Rosica, grazie una storia Instagram apparsa all’improvviso un paio di ore fa. Nella foto, pubblicata sul suo account, Giulia appare in ascensore col compagno Tony Effe. Il pancione è bene in vista, l’abbigliamento è casual, e un commento ironico mette un punto deciso al chiacchiericcio: "Quanti monitoraggi può fare un essere umano in massima? Chiediamo per un’amichetta…".

Giulia e Tony, quindi, sembrano diretti in ospedale per un controllo di routine. E dalle immagini è chiaro che la piccola Priscilla è ancora lontana dal nascere.

Le voci su Giulia De Lellis e lo sfogo dell’influencer

Insomma, il tempismo della smentita non lascia spazio a equivoci. La coppia, stavolta, ha scelto una risposta diretta ai pettegolezzi: nessun comunicato ufficiale, ma un semplice gesto quotidiano che chiude (per ora) la questione. Resta però il tam-tam social che aveva acceso le speranze dei fan nelle ultime ore. E c’è da dire che Alessandro Rosica, dopotutto, non era stato l’unico a gettarsi a capofitto sulla notizia.

Anche Deianira Marzano e Amedeo Venza, infatti, avevano rilanciato lo scoop aggiungendo altri dettagli e segnalazioni inedite sulla coppia. Ma adesso che l’indiscrezione è stata ufficialmente smentita, converrebbe davvero fare un passo indietro. Soprattutto perché De Lellis si era già scagliata contro gli esperti di gossip, circa un mese fa, per aver diffuso notizie infondate sul suo parto. "La gente ha perso completamente il senso del rispetto", aveva scritto l’influencer in un post infuocato su Instagram. "Sono scioccata dall’ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita". Meglio allora aspettare l’annuncio ufficiale da parte di De Lellis e compagno, evitando altre polemiche inutili.

