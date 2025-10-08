“Giulia De Lellis mamma, è nata la figlia Priscilla”, l’indiscrezione e perché avrebbe tenuto il parto segreto Secondo un'indiscrezione lanciata da Rosica, Giulia De Lellis potrebbe aver partorito ieri a Roma: il retroscena sulla nascita della figlia Priscilla, frutto dell’amore con Tony Effe.

L’attesa è finalmente finita (forse). La notizia della nascita della figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe ha fatto il giro dei social, ma c’è ancora un grande punto interrogativo: è vero che Giulia ha partorito? L’indiscrezione, diffusa dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, afferma che la piccola Priscilla – la prima figlia dell’influencer e del cantante – sarebbe nata il 7 ottobre 2025, ma la conferma ufficiale tarda ad arrivare. Al momento, né Giulia De Lellis né Tony Effe hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, alimentando ancora di più il mistero.

"Giulia De Lellis ha partorito", è nata Priscilla: l’indiscrezione esplode sul web:

Secondo Rosica, che ha condiviso la notizia sui suoi canali social, "è da poco nata la figlia di Tony Effe e Giulia De Lellis, Priscilla". Lo stesso Rosica ha poi aggiunto che la nascita sarebbe avvenuta presso l’ospedale Gemelli di Roma con un parto cesareo e che sia la bambina che la madre starebbero bene.

"Fonte sicura, fonte certa, cesareo programmato. La cosa importante è che stanno tutti bene, Priscilla sta benissimo, ci sono tutti i familiari di Tony Effe, quelli di Giulia, zia, cugini, nipoti. Stanno tutti festeggiando."

Tuttavia, come già detto, Giulia De Lellis ha scelto di non commentare direttamente e non ha ancora confermato ufficialmente la nascita, lasciando i fan in attesa di un possibile annuncio. La riservatezza dell’influencer sulla vicenda non sorprende, considerando anche il suo passato social e le sue scelte in merito alla gestione della vita privata.

La difesa della privacy e il caso Alessandra Amoroso

Giulia De Lellis, infatti, non è nuova alla difesa del diritto delle neomamme di gestire a modo loro l’annuncio della gravidanza o della nascita dei figli. Appena un mese fa, nel settembre 2025, quando la cantante Alessandra Amoroso aveva annunciato la notizia della sua maternità alcuni giorni dopo il parto, l’influencer romana si era schierata in sua difesa, sottolineando come sia "sempre il genitore a dover comunicare certe cose" e criticando la spettacolarizzazione dei momenti più privati della vita, puntando il dito contro chi aveva "rubato" il momento dell’annuncio per motivi di scoop. Oggi, con la nascita presunta di Priscilla, sembra che Giulia abbia scelto un approccio simile, cercando di mantenere il massimo riserbo sul momento tanto atteso.

Giulia De Lellis e i video preregistrati: l’astuzia del mistero

Giulia, intanto, ha continuato a postare contenuti sui suoi social, che secondo Rosica sarebbero contenuti registrati nei giorni scorsi.

"A poco è servita la strategia di pubblicare video preregistrati per sviare l’attenzione, la notizia è ormai trapelata."

Giulia, mentre sul web iniziavano a impazzare le voci sul suo presunto parto, è tornata a parlare della sua gravidanza su Instagram. Poche ore fa ha infatti pubblicato una foto che la mostrava stesa con le gambe sollevate, per cercare un po’ di sollievo dalla fatica, con un messaggio a tutte le future mamme:

"Care ragazze in gravidanza, vi sono vicina e vi capisco."

Perché Giulia De Lellis ha chiamato sua figlia Priscilla: il significato del nome

Alla fine, oltre al mistero della nascita, anche il nome della piccola Priscilla ha destato molta curiosità. Giulia De Lellis ha raccontato che la scelta è stata influenzata dal desiderio di dare alla figlia un nome romano, dal significato forte e nobile.

Giulia ha spiegato che il nome Priscilla significa "estremamente nobile e importante" e che quando Tony Effe l0 ha proposto, lo ha subito trovato perfetto. La De Lellis ha raccontato:

"Il nome dei vostri figli è una scelta unicamente vostra. Se pensate di mettere d’accordo tutta la famiglia non finite più. Fregatevene di quello che dice la gente. Quando Tony mi ha detto questo nome io mi sono rinnamorata di lui. Il modo in cui lo diceva è stato bellissimo."

Giulia De Lellis e Tony Effe, la storia d’amore

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno insieme dall’estate del 2024, con la loro relazione che è diventata pubblica nel corso di quell’estate e confermata ufficialmente tra la fine di agosto e settembre 2024, anche se c’era stata una frequentazione da giugno dello stesso anno. I primi avvistamenti risalgono a giugno 2024, in occasione del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In passato, la De Lellis aveva avuto relazioni con Andrea Damante, Andrea Iannone, Carlo Gussalli Beretta e Giano Del Bufalo.

