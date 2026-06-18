Giulia De Lellis furiosa per le foto della figlia, lo sfogo social e la minaccia di azioni legali: "Sono disgustata" L'influencer rompe il silenzio dopo la pubblicazione di alcuni scatti della piccola Priscilla: "È stato superato un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato".

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Quando si parla di personaggi pubblici, il confine tra interesse mediatico e vita privata è spesso oggetto di discussione. La questione diventa diversa quando però vengono coinvolti dei minori. È proprio quanto accaduto a Giulia De Lellis, che nelle ultime ore ha affidato ai social un lungo e durissimo sfogo dopo la pubblicazione di alcune fotografie che la ritraggono insieme alla figlia Priscilla e al compagno Tony Effe durante una giornata al mare.

Giulia De Lellis e la scelta di proteggere Priscilla

Fin dall’annuncio della gravidanza, Giulia De Lellis aveva espresso con chiarezza la volontà di tenere la figlia lontana dall’esposizione mediatica. Una decisione condivisa con Tony Effe e ribadita più volte nel corso degli ultimi mesi, sia attraverso i social sia nelle occasioni pubbliche. Proprio per questo motivo la pubblicazione di alcune immagini della bambina su un noto settimanale ha provocato una reazione particolarmente dura da parte dell’influencer romana. Negli scatti comparivano infatti Giulia, Tony Effe e la piccola Priscilla durante una giornata trascorsa in spiaggia insieme a Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e alla loro figlia. Secondo De Lellis, la diffusione di quelle fotografie rappresenterebbe una violazione di un principio fondamentale: il diritto dei genitori a scegliere se e come esporre i propri figli.

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Lo sfogo sui social dell’influencer

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Giulia De Lellis ha manifestato tutta la sua amarezza per l’accaduto: "Sto scrivendo queste righe con profonda amarezza e indignazione", ha esordito l’influencer, prima di aggiungere: "Oggi è stato superato un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato: l’esposizione mediatica di minori contro la volontà dei loro genitori". Per l’influencer, i minori non dovrebbero mai diventare oggetto di curiosità pubblica: "I bambini non sono una notizia, non sono un titolo e non possono diventare strumenti per generare curiosità o clamore. E non basta una sfocatura o qualche pixel a proteggerlo quando resta comunque riconoscibile dal contesto o da altri elementi identificativi".

Verso una possibile battaglia legale

La parte finale del messaggio è stata quella dai toni più duri. Giulia De Lellis ha infatti dichiarato: "Al di là degli aspetti giuridici, che verranno affrontati nelle sedi opportune, ciò che colpisce maggiormente è la totale assenza di sensibilità, rispetto ed etica verso chi dovrebbe essere protetto più di chiunque altro. Basta utilizzare immagini di minori senza il consenso dei loro genitori. Basta oltrepassare limiti che non dovrebbero mai essere superati. Dovreste soltanto vergognarvi! Sono arrabbiata, delusa e disgustata". Il messaggio si conclude con un avvertimento destinato non soltanto a chi ha pubblicato le fotografie, ma anche a chi dovesse decidere di rilanciarle online: "Da questo momento in poi, chiunque deciderà di diffondere, pubblicare o ricondividere quel materiale se ne assumerà ogni responsabilità".

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