Diventare madre porta con sé una serie di emozioni, di scoperte e anche di difficoltà che non sempre vengono raccontate fino in fondo. Giulia De Lellis, a poche settimane dalla nascita della piccola Priscilla, ha scelto di parlare apertamente della sua esperienza con l’allattamento, un tema che spesso viene affrontato con estrema delicatezza ma che, nella vita reale, può rivelarsi più complicato del previsto. La giovane ha spiegato cosa è accaduto davvero e perché il suo percorso si è interrotto prima del tempo. Giulia De Lellis ha sempre condiviso con trasparenza gli aspetti più importanti della sua vita, e anche questa volta non ha fatto eccezione.

Giulia De Lellis tra l’inizio dell’allattamento e le prime difficoltà

A un mese dalla nascita della piccola Priscilla, l’influencer ha scelto di raccontare ai suoi follower le difficoltà affrontate con l’allattamento, un tema che spesso viene idealizzato ma che per molte neo-mamme si rivela tutt’altro che semplice. Nei primi giorni dopo il parto, Giulia ha provato a prendere confidenza con l’allattamento come fanno tutte le neo‑mamme, cercando un ritmo possibile mentre si adattava alla nuova vita con Priscilla. La sua intenzione era quella di viverlo con naturalezza, ma fin da subito qualcosa ha iniziato a complicarsi. Come ha raccontato ai suoi follower in una storia Instagram: "Io sono stata proprio sfigata, ve l’avevo mezzo accennato, con l’allattamento".

La mastite e la fine anticipata dell’allattamento

Il vero punto di rottura è arrivato quando Giulia ha sviluppato una mastite particolarmente dolorosa, che lei definisce "devastante". Un’infiammazione così intensa da rendere impossibile proseguire come avrebbe voluto. "Ho avuto una mastite devastante, purtroppo il latte mi è andato via subito dopo. Quindi non è che ho allattato tantissimo, neanche un mese, tra una cosa e l’altra", spiega senza filtri. La situazione è peggiorata in fretta, fino a quando la produzione di latte si è interrotta completamente, lasciandola dispiaciuta.

Gli integratori e la frustrazione delle aspettative

Nel tentativo di sostenere l’allattamento, Giulia aveva iniziato a prendere alcuni integratori specifici. Durante una storia su Instagram, ha mostrato un blister ancora quasi intatto, confessando con un sorriso amaro: "Sono rimasta con questa scatolina che non sono riuscita neanche a finire perché sono stata veramente tanto, tanto sfortunata". Un dettaglio che racconta più di mille parole l’impotenza provata davanti a un percorso che, nonostante impegno e volontà, non ha seguito la strada immaginata.

Nelle sue parole, è evidente il desiderio di normalizzare un’esperienza che accomuna moltissime donne, ma di cui si parla ancora troppo poco: "L’allattamento è un argomento immenso di cui si parla ancora poco secondo me. Forse perché ogni storia è estremamente personale e parlarne è molto complicato", conclude.

