Alla Festa del Cinema di Roma si "riapre" il caso Giulia Cecchettin con "Se domani non torno": il film sul femminicidio in anteprima al festival
La kermesse romana, in collaborazione con Alice nelle città, ha annunciato in programma la pellicola di Paola Randi intitolata Se domani non torno
La straziante vicenda legata al femminicidio di Giulia Cecchettin arriva al cinema nel film Se domani non torno, diretto da Paola Randi e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola, sceneggiata dalla stessa regista in collaborazione con Lisa Nur Sultan, è basata a sua volta sul libro Cara Giulia, scritto dal padre Gino Cecchettin assieme a allo scrittore Marco Franzoso e edito da Rizzoli. Se domani non torno verrà presentato in anteprima il 23 ottobre, nel programma della ventiquattresima edizione di Alice nella città, per poi uscire nelle sale il prossimo 5 novembre, distribuito da Notorious Pictures.
Se domani non torno: il film sul caso di Giulia Cecchettin in anteprima alla Festa del Cinema di Roma
L’11 novembre 2023 Giulia Cecchettin veniva aggredita e uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Il 18 novembre dello stesso anno, nei pressi del lago di Barcis, veniva ritrovato il corpo della ragazza, martoriato da decine e decine di coltellate e alla testa e al collo. Al termine di una rocambolesca fuga culminata in Germania, gli investigatori arrestavano Turetta dopo qualche giorno, estradandolo il 25 dello stesso mese. Il 3 dicembre 2024 il ragazzo è stato condannato in primo grado all’ergastolo per omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo e dalla premeditazione del gesto.
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Se domani non torno, diretto da Paola Randi, cerca di andare oltre la cronaca, restituendo il valore di una testimonianza che ha saputo aprire un confronto pubblico sulla violenza di genere, sull’educazione e sulla responsabilità collettiva. Nel film non ci sarà infatti spazio per l’assassino di Giulia, volendosi concentrare sull’incubo che una famiglia non credeva potesse accadere a loro. La storia di un’assenza gigantesca e di come un gruppo familiare come tanti trova la forza di trasformare un inimmaginabile dolore privato in un grido collettivo d’impegno per il cambiamento. Perché storie come questa non debbano più essere raccontate. Il film verrà mostrato per la prima volta il 23 ottobre nel programma della ventiquattresima edizione di Alice nella città e della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, per poi uscire nelle sale giovedì 5 novembre distribuito da Notorious Pictures.
Il cast del film su Giulia Cecchettin
Il cast di Se domani non torno è formato da Filippo Timi nei panni di Gino Cecchettin, Tecla Bossi in quelli di Elena Cecchettin, Sabrina Martina, Tommaso Allione, Linda Caridi ed Elisabetta De Palo mentre la produzione è Notorious Pictures in collaborazione con Mediaset, Sky Cinema e Fondazione Giulia Cecchettin. Qui sotto vi lasciamo il trailer ufficiale di Se domani non torno.
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