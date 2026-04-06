Giulia Bevilacqua va oltre Vincenzo Malinconico: le 5 storie da vedere prima del nuovo film
Dalle commedie romantiche ai film più ironici: ecco 5 titoli con Giulia Bevilacqua da recuperare subito,prima dell'uscita del nuovo film.
Amatissima dal pubblico italiano, Giulia Bevilacqua ha costruito negli anni una carriera solida e versatile, spaziando tra commedia, dramma e serialità di successo. Capace di unire leggerezza e profondità, l’attrice ha conquistato il pubblico grazie a personaggi autentici, spesso imperfetti ma incredibilmente umani. Dalle esperienze televisive fino ai ruoli sul grande schermo, l’attrice si conferma una presenza capace di arricchire ogni storia. In attesa della nuova commedia in uscita ad aprile, dal titolo Benvenuti in campagna (al fianco di Maurizio Lastrico), ecco cinque film da vedere assolutamente per riscoprire il suo talento.
Pare parecchio Parigi (2024)
In "Pare parecchio Parigi", Giulia interpreta Ivana, una donna solare e determinata che, insieme ai fratelli, organizza un improbabile viaggio in camper verso Parigi… senza mai lasciare il ranch di famiglia. La storia mescola ironia e sentimenti, raccontando la ricucitura dei legami familiari, scoperte personali e momenti surreali che diventano virali sui social. Ivana è il cuore emotivo del film: positiva, concreta e passionale, guida i fratelli in questa stravagante avventura.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Una mamma all’improvviso (2023)
Questa commedia agrodolce esplora un rapporto madre-figlia insolito. Giulia Bevilacqua interpreta Claudia, la figlia di una donna che si risveglia da un coma lungo 17 anni. Il film mette in luce le difficoltà di crescere senza la madre e le strane dinamiche di una famiglia improvvisamente ricostruita. Il mix di leggerezza e riflessione rende Una mamma all’improvviso un film delicato ma coinvolgente.
Tiramisù (2016)
Diretto e interpretato da Fabio De Luigi, "Tiramisù" racconta la storia di Antonio, un uomo comune la cui vita cambia grazie a un dolce lasciato in uno studio medico. Giulia, nei panni di Stefania, aggiunge al film il suo talento comico e la capacità di caratterizzare i personaggi con naturalezza, contribuendo a trasformare la vicenda in una commedia brillante e piena di colpi di scena.
Tre sorelle (2022)
In "Tre sorelle", Giulia interpreta Sabrina, una delle sorelle protagoniste di una vacanza tra donne che cercano di ritrovare equilibrio dopo tradimenti e delusioni amorose. Diretto da Enrico Vanzina, il film è un perfetto mix di ironia e introspezione, con personaggi femminili vividi e autentici.
Il principe di Roma (2022)
Ambientato a Roma nel 1829, "Il principe di Roma" racconta la storia di Bartolomeo, uomo ossessionato dal potere e dal titolo nobiliare. Giulia interpreta Teta, un personaggio chiave nella redenzione del protagonista. Il film, tra elementi fantastici e morali, mostra la versatilità dell’attrice anche in contesti storici e fiabeschi, confermando il suo talento nell’adattarsi a diversi generi.
L’attrice sarà di nuovo al cinema dal 16 aprile 2026 con Benvenuti in campagna, una commedia, diretta da Giambattista Avellino. Nel cast anche Giorgio Colangeli, Maurizio Lastrico, Andrea Pennacchi e tanti altri.
Potrebbe interessarti anche
Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, la nuova vita si trasforma in tragedia nel nuovo film al cinema
Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua sono i protagonisti del nuovo film Benvenuti i...
Giuseppe Battiston non ha rivali (o quasi): l'attore che non teme le sfide
Dalle commedie cult ai drammi più recenti: i film che raccontano il talento di Giuse...
Miriam Leone, stasera in TV il film che l’ha consacrata: interpreta un personaggio leggendario (e super-sexy)
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di venerdì 3 aprile 2026: dai supe...
Russell Crowe, stasera in tv gratis il suo vero cult (altro che Il Gladiatore): un film davvero imperdibile
Dal cult E.T. su Sky Cinema Family all’azione di John Wick 4 su Sky Cinema Action, p...
A casa con i suoi è stata la sua ultima commedia romantica, ma Matthew McConaghey è disponibile a un nuovo film: lo farebbe solo con lei
Dopo il successo di A casa con i suoi, Matthew McConaghey ha deciso di abbandonare l...
Tre sorelle, Chiara Francini e Rocio Munoz Morales uniscono le forze in una commedia sulla sorellanza
Una commedia italiana tutta al femminile dal cast esplosivo: con Chiara Francini, Se...
Gli sconvolgimenti imprevedibili dell'Ora Legale: cosa succede a Ficarra e Picone
Stasera, lunedì 30 marzo 2026, L'Ora Legale con il duo comico siciliano mette in sce...
Pilar Fogliati non è come pensate che sia: ecco perché
Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, la protagonista di Sanremo 2026 (scartata per un r...