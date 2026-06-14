Giulia Belmonte ha avuto un incidente, era con le figlie: cosa è successo e come stanno. Paura per la compagna di Stash La compagna di Stash, Giulia Belmonte, è rimasta coinvolta in un incidente stradale insieme alle figlie. Si è sfogata sui social.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Mediaset Infinity

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Giulia Belmonte, nota compagna del cantante Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors, ha avuto un incidente automobilistico e a raccontarlo è stata proprio la diretta interessata. La trentenne ha infatti raccontato ai propri followers, mediante una storia Instagram, di essere stata coinvolta in un infortunio stradale mentre era in auto con le sue due figlie Grace e Imagine.

Un annuncio che ha messo in allarme anche i fan. Lei stessa ha però subito reso noto che sia lei che le bambine stanno bene, e che fortunatamente non ci sono state conseguenze o ferite serie. La famiglia si è però spaventata molto per quanto accaduto.

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Lo sfogo di Giulia Belmonte dopo l’incidente

La compagna di Stash ha raccontato com’è avvenuto l’incidente, sfogandosi sui social con i propri followers. Un sinistro che ha avuto luogo quando lei era in sosta nella sua macchina, con il motore spento e mentre stava aspettando sua madre. Senza che lei se ne accorgesse, è arrivata un’altra macchina con una manovra di retromarcia, fatta senza guardare e con cui ha colpito la sua automobile in pieno.

Belmonte ha quindi parlato della disattenzione che ha avuto il conducente dell’altra macchina. "Un grande spavento" – ha sbottato Giulia – "La persona alla guida era ovviamente distratta, ma le distrazioni non sono accettabili. Una disattenzione può mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri". Numerosi i commenti dei followers che hanno manifestato tutto il loro interesse sul quanto successo. A preservare la propria riservatezza è invece stato Stash, che per il momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull’incidente in cui sono rimasti coinvolti compagna e figlie.

L’amore di Stash e Giulia Belmonte vissuto lontano dai riflettori

I due stanno insieme ormai dal 2019 e, nel corso degli anni, hanno sempre voluto tutelare la propria privacy. Un amore che è stato vissuto lontano dalle luci dei riflettori, e da cui sono nate le due figlie Grace e Imagine, venute rispettivamente al mondo nel 2020 e nel 2022.

Entrambi sono tra l’altro molto amati dal grande pubblico italiano. Stash ha infatti raggiunto il successo grazie al talent show Amici di Maria De Filippi e da quel momento ha letteralmente spiccato il volo. Giulia Belmonte è invece un’affermata giornalista nata a Teramo e che è anche molto attiva sui social. In più occasioni, i fan hanno potuto vedere scatti del loro amore, che continua a crescere giorno dopo giorno, nonostante siano trascorsi già anni dall’inizio della loro unione.

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