Giuditta Guizzetti, chi è ‘YuYu’ e cosa fa oggi: dal successo all’anoressia e il tentato suicidio fino alla rinascita (grazie a Maurizio Costanzo) La cantante italofrancese sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nel daytime pomeridiano di Rai 1 dopo un lungo silenzio artistico e non solo

Giuditta Guizzetti si racconta. In arte YuYu, la cantante italofrancese salita alla ribalta nel 2002 con i successi ‘Mon petit garçon’ e ‘Bonjour Bonjour’ arriva da alcuni complicatissimi segnati dall’anoressia e la depressione. YuYu è pronta a tornare sulle scene e oggi martedì 23 settembre 2025 sarà ospite di Caterina Balivo per parlare della sua rinascita e della sua nuova vita a Ibiza. Scopriamo tutta la sua storia.

Chi è Giuditta Guizzetti: dal successo travolgente al tentato suicidio

Ex hostess italofrancese, Giuditta Guizzetti ha fatto il suo esordio nel mondo della musica quasi per caso nel 2002 con il nome d’arte YuYu. Veri e propri tormentoni di quell’anno, i suoi primi singoli ‘Mon petit garçon’ e ‘Bonjour Bonjour’ sono stati un enorme successo, ma dopo l’enorme notorietà acquistata già dall’anno seguente iniziò la parabola discendente per la cantante. "Non ero preparata al silenzio che ne è seguito, alle foto e alle chiamate che non arrivavano più" raccontò al Corriere YuYu, che non seppe affrontare l’insuccesso e venne travolta dalla depressione fino addirittura a tentare il suicidio.

La crisi portò anche all’anoressia, un disturbo di cui ancora oggi Giuditta si porta dietro i segni e che venne superato anche grazie alla pubblicazione del suo libro Il cucchiaio è una culla – Diario di Yu Yu nella lotta contro l’anoressia per raccontare la sua storia. Ad aiutarla fu anche Maurizio Costanzo, che le consigliò di entrare al Centro per i disturbi alimentari di Todi, in Umbria, di avere sempre mantenuti i contatti con lei e di averla spinta a scrivere il libro.

Cosa fa oggi ‘YuYu’ e la sua ospitata a La Volta Buona

Dal 2010 Giuditta Guizzetti vive a Ibiza con il suo compagno, il pittore Piermario, dal quale ha avuto due figli: Nina, nata nel 2013, e Thomas, nato nel 2019. Qui YuYu ha iniziato una nuova vita dedicandosi soprattutto all’ospitalità e alla ristorazione, aprendo prima un negozio poi un ristorante e infine gestendo un piccolo hotel. A distanza di più di vent’anni dai suoi successi che segnarono i primi anni Duemila, però, la cantante è anche pronta a rimettersi in gioco e tornare sulle scene. Oggi martedì 22 settembre 2025 Giuditta sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nel daytime del pomeriggio di Rai 1 per raccontare la sua storia (appuntamento alle 14:05 sulla prima rete e su RaiPlay).

