Giuditta Guizzetti, chi è ‘YuYu’ e cosa fa oggi: dal successo all’anoressia e il tentato suicidio fino alla rinascita (grazie a Maurizio Costanzo)
La cantante italofrancese sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nel daytime pomeridiano di Rai 1 dopo un lungo silenzio artistico e non solo
Giuditta Guizzetti si racconta. In arte YuYu, la cantante italofrancese salita alla ribalta nel 2002 con i successi ‘Mon petit garçon’ e ‘Bonjour Bonjour’ arriva da alcuni complicatissimi segnati dall’anoressia e la depressione. YuYu è pronta a tornare sulle scene e oggi martedì 23 settembre 2025 sarà ospite di Caterina Balivo per parlare della sua rinascita e della sua nuova vita a Ibiza. Scopriamo tutta la sua storia.
Chi è Giuditta Guizzetti: dal successo travolgente al tentato suicidio
Ex hostess italofrancese, Giuditta Guizzetti ha fatto il suo esordio nel mondo della musica quasi per caso nel 2002 con il nome d’arte YuYu. Veri e propri tormentoni di quell’anno, i suoi primi singoli ‘Mon petit garçon’ e ‘Bonjour Bonjour’ sono stati un enorme successo, ma dopo l’enorme notorietà acquistata già dall’anno seguente iniziò la parabola discendente per la cantante. "Non ero preparata al silenzio che ne è seguito, alle foto e alle chiamate che non arrivavano più" raccontò al Corriere YuYu, che non seppe affrontare l’insuccesso e venne travolta dalla depressione fino addirittura a tentare il suicidio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La crisi portò anche all’anoressia, un disturbo di cui ancora oggi Giuditta si porta dietro i segni e che venne superato anche grazie alla pubblicazione del suo libro Il cucchiaio è una culla – Diario di Yu Yu nella lotta contro l’anoressia per raccontare la sua storia. Ad aiutarla fu anche Maurizio Costanzo, che le consigliò di entrare al Centro per i disturbi alimentari di Todi, in Umbria, di avere sempre mantenuti i contatti con lei e di averla spinta a scrivere il libro.
Cosa fa oggi ‘YuYu’ e la sua ospitata a La Volta Buona
Dal 2010 Giuditta Guizzetti vive a Ibiza con il suo compagno, il pittore Piermario, dal quale ha avuto due figli: Nina, nata nel 2013, e Thomas, nato nel 2019. Qui YuYu ha iniziato una nuova vita dedicandosi soprattutto all’ospitalità e alla ristorazione, aprendo prima un negozio poi un ristorante e infine gestendo un piccolo hotel. A distanza di più di vent’anni dai suoi successi che segnarono i primi anni Duemila, però, la cantante è anche pronta a rimettersi in gioco e tornare sulle scene. Oggi martedì 22 settembre 2025 Giuditta sarà ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nel daytime del pomeriggio di Rai 1 per raccontare la sua storia (appuntamento alle 14:05 sulla prima rete e su RaiPlay).
Potrebbe interessarti anche
Dalila Di Lazzaro, la rinascita con Manuel Pia dopo tanto dolore: “Me l’ha mandato mio figlio morto, ma non lo sposo”
Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona nel daytime pomeridiano di oggi su Rai 1,...
La Volta Buona, Clizia Incorvaia polemizza con Francesco Sarcina sull’esposizione della figlia: "Io nasco sui social"
Ospite di Caterina Balivo nel salotto di Rai 1, la moglie di Paolo Ciavarro ha rispo...
La Volta buona (12 settembre), cosa è successo: Alberto Rossi piange per il dramma della figlia. E Samantha Togni racconta l’anoressia
Il recap della puntata de La Volta buona andata in onda oggi, venerdì 12 settembre, ...
La volta buona (15 settembre), Anna Falchi sfida Balivo e la rabbia dell'amico di Pippo Baudo: cosa è successo
Dal momento commovente degli ex Ricchi e Poveri, al confronto tra la conduttrice e A...
Sophie Codegoni, la confessione choc a La Volta Buona: “Ho fatto il primo filler a 16 anni, l'ho vissuta male”
L'ex gieffina si è aperta nel salotto di Caterina Balivo, raccontando la sua lotta '...
Palinsesti Daytime Rai, tutti i programmi che ripartono lunedì 8 settembre: da Unomattina a Milo Infante
Pioggia di ripartenze su Rai 1 e Rai 2: da La Volta buona a Ore 14 di Milo Infante. ...
Amanda Lecciso, sfuma l’amore con Iago Garcia: “Era idealizzato”, la delusione dopo il Grande Fratello
L'ex gieffina ha raccontato a La Volta Buona il motivo della rottura con lo spagnolo...
Antonella Elia scoppia a piangere per Pietro Delle Piane: "Come faccio a sposarmi?", poi 'trita' Simona Ventura
Tra progetti rimandati, momenti di commozione e ricordi del passato, la showgirl si ...