Nel 2027 il Giubileo di Vasco, Roma apre le porte al Kom per i 50 anni di carriera. Ma le date sono top secret
Vasco Rossi guarda al futuro e ai primi 50 anni di carriera che festeggia sul palco di Roma. Attese 500000 persone per un evento epocale
Un appuntamento con Vasco Rossi che supera i confini della musica. Il 2027 sarà esattamente questo: l’anno in cui l’Italia si fermerà per celebrare il mito. Sarà Roma, la Città Eterna, ad aprire un’ideale Porta Santa già la prossima primavera, diventando il centro più importante di quello che è già stato ribattezzato, con un pizzico di sacra riverenza rock, il Giubileo di Vasco.
Vasco espugna Roma per i 50 anni di carriera
Mezzo secolo di canzoni, di provocazioni, di "vivere" al massimo. Cinquant’anni di una carriera infinita che ha saputo unire generazioni diverse: dai ragazzi degli anni Settanta, che per primi hanno intercettato la sua sensibilità ruvida, fino ai ventenni di oggi, che sotto il palco cantano quelle stesse parole come se fossero state scritte ieri. Vasco Rossi è interprete di un linguaggio universale, un porto sicuro per le emozioni di milioni di persone. E Roma si prepara a omaggiarlo con tutti gli onori che si devono a un Re del rock nostrano.
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Il programma, che sarà mastodontico, si svilupperà in più tempi perché Vasco ha parlato di una vera e propria festa nazionale. La Capitale si trasformerà in un palcoscenico diffuso con il gran finale atteso per giugno, il mese che per eccellenza ospita i grandi live del Kom. Tra gli appuntamenti più attesi in calendario, spicca un evento epocale progettato per accogliere oltre 500.000 persone. Una marea umana pronta a invadere la città per testimoniare un affetto che, con il passare dei decenni, non ha fatto altro che amplificarsi.
Grande attesa per le date
Ma l’attesa è tinta da un fitto velo di mistero. Sebbene la macchina organizzativa sia già in pieno movimento, le date ufficiali rimangono rigorosamente top secret. Un riserbo che non fa che alimentare il fuoco dell’hype tra i fan, pronti a far scattare il tradizionale "click day" non appena i biglietti saranno disponibili. Le bocche degli organizzatori restano cucite, ma l’unica certezza è che il gran finale arriverà a giugno. Sarà allora che la celebrazione si sposterà nel suo habitat naturale, là dove la magia prende vita davvero: sotto il palco, per il tradizionale e imperdibile appuntamento Live con Vasco.
I motori sono caldi e l’attesa è già febbrile. Ulteriori dettagli sul programma e sul calendario ufficiale delle celebrazioni saranno annunciati nelle prossime settimane. Nel frattempo, il popolo del Blasco può iniziare a sognare: la primavera del 2027 è vicina, e Roma si appresta a diventare la capitale mondiale del rock italiano.
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