Giovanni Pernice: "Ho pensato di farla finita". Lo scandalo, il racconto della depressione e la nuova vita con Bianca Guaccero Il ballerino e maestro di Ballando con le Stelle ha parlato del difficile periodo di crisi affrontato in Inghilterra dopo Strictly: “Ho pensato al suicidio”

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’addio a Strictly Come Dancing (la versione inglese di Ballando con le Stelle) nel 2024 ha rappresentato per Giovanni Pernice uno dei momenti più bui della sua vita. Nel suo nuovo memoir il ballerino ha ripercorso la vicenda, le accuse che lo hanno travolto e il crollo psicologico seguito all’esclusione dalla BBC. Scopriamo tutti i dettagli.

Giovanni Pernice, il "buco nero" dopo Strictly: il racconto dei pensieri suicidi. Le accuse, l’inchiesta e il crollo psicologico

Per quasi dieci anni è stato uno dei volti più riconoscibili di Strictly Come Dancing, ma l’addio allo show della BBC nel 2024 ha segnato per Giovanni Pernice un momento drammatico, fino a spingerlo addirittura a pensare al suicidio. Nel memoir ‘Gio: Taking the Lead0, appena pubblicato nel Regno Unito, il ballerino ha ricostruito quei mesi e affidato alla sua autobiografia una versione personale della vicenda che lo ha portato fuori dal programma. Oggi Pernice, legato sentimentalmente a Bianca Guaccero, è tornato così sulle accuse che avevano travolto la sua carriera britannica e sul lungo periodo di isolamento seguito all’inchiesta. A innescare la crisi erano state le denunce dell’attrice Amanda Abbington, sua partner nello show, che aveva parlato di comportamenti verbalmente e fisicamente abusivi durante le prove. Pernice era stato sospeso e sottoposto a un’inchiesta interna, mentre la BBC gli aveva chiesto di non commentare pubblicamente la vicenda. L’indagine, secondo quanto ricostruito il ballerino, lo avrebbe scagionato dalle accuse più gravi, lasciando in piedi contestazioni relative ad alcuni episodi di aggressività verbale. «Ho detto qualche vaffa… a una persona che mi insultava allo stesso modo. È possibile essere fuori da un programma per questo?», ha raccontato al Daily Telegraph.

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La depressione e il sostegno del pubblico

L’esclusione da Strictly, tuttavia, avrebbe avuto conseguenze profonde. «Sono sprofondato in un buco nero, non volevo vedere nessuno», ha spiegato Pernice descrivendo una depressione accompagnata da un aumento di peso. Nel periodo più difficile sono arrivati anche i pensieri suicidi. «Sono una persona molto concentrata sul lavoro, non era neppure una questione economica, era più il bisogno di fare qualcosa. Ho sempre voluto essere qualcuno. E non c’era più posto per me in questo settore. Quindi che senso aveva? È stato allora che ho pensato: bene, facciamola finita. Non ha senso. Non riavrò mai ciò che avevo prima». Oggi il ballerino ha ritrovato la serenità ed è stato confermato da Milly Carlucci nel cast dei maestri di Ballando con le Stelle (al via il prossimo autunno), dove nel 2024 ha trionfato con quella che è poi diventata la sua compagna di vita Bianca Guaccero.

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