Giovanni Pernice: "Ho pensato di farla finita". Lo scandalo, il racconto della depressione e la nuova vita con Bianca Guaccero
Il ballerino e maestro di Ballando con le Stelle ha parlato del difficile periodo di crisi affrontato in Inghilterra dopo Strictly: “Ho pensato al suicidio”
L’addio a Strictly Come Dancing (la versione inglese di Ballando con le Stelle) nel 2024 ha rappresentato per Giovanni Pernice uno dei momenti più bui della sua vita. Nel suo nuovo memoir il ballerino ha ripercorso la vicenda, le accuse che lo hanno travolto e il crollo psicologico seguito all’esclusione dalla BBC. Scopriamo tutti i dettagli.
Giovanni Pernice, il "buco nero" dopo Strictly: il racconto dei pensieri suicidi. Le accuse, l’inchiesta e il crollo psicologico
Per quasi dieci anni è stato uno dei volti più riconoscibili di Strictly Come Dancing, ma l’addio allo show della BBC nel 2024 ha segnato per Giovanni Pernice un momento drammatico, fino a spingerlo addirittura a pensare al suicidio. Nel memoir ‘Gio: Taking the Lead0, appena pubblicato nel Regno Unito, il ballerino ha ricostruito quei mesi e affidato alla sua autobiografia una versione personale della vicenda che lo ha portato fuori dal programma. Oggi Pernice, legato sentimentalmente a Bianca Guaccero, è tornato così sulle accuse che avevano travolto la sua carriera britannica e sul lungo periodo di isolamento seguito all’inchiesta. A innescare la crisi erano state le denunce dell’attrice Amanda Abbington, sua partner nello show, che aveva parlato di comportamenti verbalmente e fisicamente abusivi durante le prove. Pernice era stato sospeso e sottoposto a un’inchiesta interna, mentre la BBC gli aveva chiesto di non commentare pubblicamente la vicenda. L’indagine, secondo quanto ricostruito il ballerino, lo avrebbe scagionato dalle accuse più gravi, lasciando in piedi contestazioni relative ad alcuni episodi di aggressività verbale. «Ho detto qualche vaffa… a una persona che mi insultava allo stesso modo. È possibile essere fuori da un programma per questo?», ha raccontato al Daily Telegraph.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La depressione e il sostegno del pubblico
L’esclusione da Strictly, tuttavia, avrebbe avuto conseguenze profonde. «Sono sprofondato in un buco nero, non volevo vedere nessuno», ha spiegato Pernice descrivendo una depressione accompagnata da un aumento di peso. Nel periodo più difficile sono arrivati anche i pensieri suicidi. «Sono una persona molto concentrata sul lavoro, non era neppure una questione economica, era più il bisogno di fare qualcosa. Ho sempre voluto essere qualcuno. E non c’era più posto per me in questo settore. Quindi che senso aveva? È stato allora che ho pensato: bene, facciamola finita. Non ha senso. Non riavrò mai ciò che avevo prima». Oggi il ballerino ha ritrovato la serenità ed è stato confermato da Milly Carlucci nel cast dei maestri di Ballando con le Stelle (al via il prossimo autunno), dove nel 2024 ha trionfato con quella che è poi diventata la sua compagna di vita Bianca Guaccero.
Potrebbe interessarti anche
Ballando con le stelle: l’annuncio di Pernice (e Bianca Guaccero scappa), Presta irremovibile e il concorrente-bomba nascosto
Continua a prendere forma la squadra di Milly Carlucci per la nuova edizione al via ...
Bianca Guaccero, la dedica d’amore a Giovanni Pernice (aspettando Domenica In): "Il mio posto preferito sei tu’”
Bianca Guaccero dedica un pensiero speciale a Giovanni Pernice e conferma il momento...
Ballando con le stelle, svelato il cast di maestri: Pasquale La Rocca via, la nuova star ex Amici e due big blindati
Si delinea la squadra di Milly Carlucci per la nuova edizione al via in autunno: con...
Bianca Guaccero ‘omaggia’ Kate Middleton al Royal Ascot: l’uscita con Pernice e l’abito (regale) della conduttrice
La conduttrice ha partecipato all'iconica gara equestre inglese sugli spalti, in com...
Ballando con le stelle-Francesca Fialdini, ci siamo: Milly Carlucci accelera dopo il ‘caso’ Paolo Belli
Non solo Barbara D’Urso e Alberto Matano, tra le novità della prossima edizione dell...
Bianca Guaccero e la Rai, qual è il futuro della showgirl e perché è rimasta a mani vuote (ingiustamente)
La conduttrice pugliese rischia di rimanere fuori dai piani Rai per la prossima stag...
Bianca Guaccero protagonista di una nuova fiction su Rai 1: cast stellare tutto al femminile dopo il trionfo estivo di Capri
L'attrice e conduttrice torna alla fiction Rai con una nuova miniserie corale: al su...
Ballando con le Stelle, Lucio Presta dice no a Milly Carlucci: il tesoretto potrebbe finire nelle mani di una coppia super amata
Il manager avrebbe declinato la proposta della conduttrice dopo il lungo corteggiame...