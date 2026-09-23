Giovanni Pernice, l’amore (dopo il buio) con Bianca Guaccero: “Mi completa, vorrei un figlio da lei ma...”. E svela come è rinato a Ballando con le stelle Il maestro di Ballando con le stelle si è confessato in una lunga intervista. Parlando dei pensieri suicidi dopo le accuse e del nuovo inizio in Italia. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Dopo il successo in pista, e una carriera costruita tra Italia e Regno Unito, Giovanni Pernice si racconta senza filtri. In una lunga intervista a Vanity Fair, il ballerino italiano ripercorre il periodo più fragile della sua vita, segnato dalla depressione e dalla solitudine, ma anche la nuova serenità ritrovata grazie al ritorno in Italia, a Ballando con le Stelle e alla relazione con Bianca Guaccero. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Giovanni Pernice, il dolore e la rinascita grazie a Milly Carlucci

Il maestro di ballo Giovanni Pernice, che dal 3 ottobre 2026 tornerà nel dance show di Rai1 in coppia con Noemi Bocchi – e che sarà in scena dal 23 settembre al Teatro Sistina di Roma con lo show "Shall we dance!" – parla del presente con gratitudine. Lo fa in un’intervista concessa a Vanity Fair, e a dieci anni dalla sua esperienza in Strictly Come Dancing rivendica una ritrovata stabilità professionale e privata. Pur confessando di temere che questo equilibrio possa un giorno interrompersi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Sto vivendo un periodo bellissimo", spiega, "perché ho tutto ciò che mi fa stare bene, sia a livello artistico che sentimentale". Il ballerino però non dimentica le difficoltà attraversate dopo le accuse ricevute dall’attrice Amanda Abbington, sua partner in Strictly Come Dancing. Un momento già raccontato nel suo libro uscito in Inghilterra, "Gio: Taking the Lead", che ora Pernice commenta da una nuova prospettiva.

"Sì, ho avuto un pensiero suicida", ammette. "È stato un periodo molto negativo perché tutta la mia vita ruotava intorno a quello show. I miei amici ne facevano parte e, quando quelle persone non ci sono più perché non vogliono rischiare il proprio posto di lavoro sostenendoti pubblicamente, allora resti solo. All’improvviso, da avere tutto, ti ritrovi con niente: ero rimasto senza lavoro, senza nessuno, e allora ti chiedi: che ci sto a fare, qui? Ma, ringraziando Dio, ho fatto questo tour e ho capito che in realtà avevo il pubblico. Era la cosa più importante, in quel momento".

Giovanni Pernice attribuisce alla determinazione, e all’affetto ricevuto durante i suoi spettacoli, un ruolo decisivo per superare quella fase. E un posto speciale è riservato anche a Milly Carlucci, che gli ha offerto l’occasione di ripartire in Italia. "Devo dire, però, che Milly è stata un angelo, la mia rinascita", spiega il ballerino. "In quel momento della mia vita mi ha ridato la luce di cui avevo bisogno, a livello professionale ma anche umano e sentimentale. Se non fosse stato per lei, che mi ha dato la possibilità di venire a lavorare in Italia, non avrei mai incontrato la donna della mia vita".

L’amore di Giovanni Pernice per Bianca Guaccero

Il ritorno a Ballando con le Stelle, dunque, non ha rappresentato solo un nuovo ingaggio televisivo. Ma una vera tabula rasa che ha permesso a Pernice di riprendere in mano il timone della sua vita. Il capitolo più luminoso, in questa nuova fase, porta il nome di Bianca Guaccero. La donna che prima ha accompagnato come partner alla vittoria di Ballando 2024, e poi in una relazione speciale e unica. Il loro rapporto, svela oggi Giovanni, va "da Dio. Bianca è una donna che mi completa sotto tutti i punti di vista. È la parte buona della coppia".

Tra loro, racconta ancora Pernice, c’è una complicità che nasce anche dalla piena comprensione dei rispettivi mestieri. Guaccero, attrice e conduttrice, non sarebbe mai stata gelosa delle partner di ballo di Giovanni; allo stesso modo, lui non prova gelosia per i colleghi dell’attrice. Una sintonia che rende più semplice affrontare una quotidianità inevitabilmente esposta e piena di impegni.

Il matrimonio e l’ipotesi figli per Giovanni e Bianca

Il ballerino parla anche dell’incontro speciale con Alice, la figlia di Bianca Guaccero, descrivendolo come naturale e spontaneo. Sul tema del matrimonio, invece, invita a non trasformare il passo in una scadenza: "Non può essere una pressione: deve essere una cosa bella. Se quel momento arriverà vorrà dire che era giusto fare quel passo. Io e Bianca stiamo bene così oggi, non ci manca nulla. Il sì è come se ci fosse già ma, nel caso, arriverà quando deve arrivare".

Lo stesso approccio vale per l’idea di diventare padre: "Mi piacerebbe avere un figlio un giorno, ma anche lì sono un po’ cinquanta e cinquanta: non sono il tipo di persona che vuole affrettare le cose. Non sarebbe poi il caso di fare un figlio solo perché ‘bisogna farlo adesso’. Anche lì, se non arriverà vuol dire che non era destino".

Oggi, Giovanni Pernice dice di avere paura soltanto di una cosa. Perdere quella stabilità conquistata con tanta fatica negli ultimi anni. Per ora, però, il ballerino guarda avanti tra teatro, televisione e un amore che definisce completo, con Bianca Guaccero sempre più al centro della sua nuova vita.

Potrebbe interessarti anche