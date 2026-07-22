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Giovanni Allevi, i duri aggiornamenti sul mieloma: “Dolore alla schiena e senza capelli per la chemio, pensavano fossi pazzo”

Giovanni Allevi racconta la sua battaglia contro il mieloma multiplo, la forza della musica e il percorso di rinascita dopo la malattia.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Giovanni Allevi
Mediaset Infinity

Giovanni Allevi torna a parlare della sua salute e lo fa davanti ai giovani del Giffoni Film Festival, raccontando uno dei periodi più difficili della sua vita. Il pianista e compositore ha ripercorso la diagnosi di mieloma multiplo ricevuta nel 2022, gli anni di cure e il ruolo fondamentale avuto dalla musica nel suo percorso di guarigione. Tra dolore fisico, fragilità e nuove consapevolezze, Allevi ha spiegato come la creatività sia diventata una forma di resistenza. A settembre terminerà il suo tour estivo, portando sul palco anche il concerto nato durante la malattia.

Giovanni Allevi racconta la battaglia contro il mieloma multiplo: "La musica mi ha salvato"

Davanti ai ragazzi del Giffoni Film Festival, Giovanni Allevi ha scelto di raccontare il momento più duro della sua malattia attraverso un’immagine intensa: quella di lui in ospedale, provato dalla sofferenza e dagli effetti della chemioterapia, ma ancora capace di immaginare musica: "Per comporre musica ci vogliono disciplina e immaginazione, ed è stata proprio l’immaginazione a salvarmi sul letto di ospedale. Con un dolore sfiancante alla schiena che provo ancora oggi, senza capelli per la chemio, mentre guardavo il soffitto ho immaginato di dirigere questo concerto e ho cominciato a muovere le mani sempre più forte, poi mi sono seduto sul bordo del letto e mi sono alzato, trascinando la flebo. Gli infermieri mi hanno chiesto se fossi pazzo, io gli ho detto di lasciarmi dirigere. Sono stati il mio primo pubblico dopo la diagnosi".

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Il compositore ha spiegato ai giovani di aver vissuto una profonda trasformazione interiore dopo la scoperta del mieloma multiplo. La domanda più difficile, ha raccontato, è stata capire chi fosse davvero: se fosse soltanto quel dolore, quella diagnosi, quella fragilità. La risposta trovata nel tempo è stata diversa: la malattia può colpire il corpo, ma non riesce a definire completamente una persona. "La sofferenza è una nuvola, ma io sono il cielo", è il concetto con cui Allevi ha descritto il suo percorso.

Il concerto dedicato alla malattia e la nuova vita di Giovanni Allevi tra musica e rinascita

Durante l’incontro, Giovanni Allevi ha parlato anche del progetto musicale nato proprio durante la degenza: il "Concerto per Violoncello e Orchestra MM22". Il titolo richiama l’anno della diagnosi del mieloma multiplo e rappresenta il legame tra esperienza personale e creatività. Il tour estivo del pianista si concluderà a settembre con tre appuntamenti ad Assisi, Caserta e Conegliano, occasioni in cui tornerà a esibirsi davanti al pubblico con una consapevolezza nuova.

Allevi ha raccontato la malattia come un viaggio composto da diverse fasi. All’inizio, ha spiegato, c’è stata la disperazione, una reazione naturale davanti a una situazione così difficile. Poi è arrivata una maggiore attenzione verso le piccole cose: un sorriso, un momento nella natura, un gesto semplice capace di assumere un valore enorme. Oggi il musicista dice di trovarsi proprio in questa fase di gratitudine, anche se ogni tanto torna a sperimentare quella dimensione di amore totale e incondizionato che, secondo lui, rappresenta una delle forme più alte dell’esistenza. Nel dialogo con i ragazzi del festival, Allevi ha parlato anche del rapporto con il pianoforte e dell’origine della sua passione musicale. Ha raccontato che da bambino i genitori, entrambi musicisti, gli avevano vietato di suonare lo strumento per proteggerlo dalle difficoltà di una carriera artistica. Lui, però, aveva trovato la chiave nascosta e aveva iniziato a suonare di nascosto tra i 5 e i 10 anni.

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