Giovanni Allevi aggiorna sulla malattia, nuovi controlli in ospedale
Le parole di Giovanni Allevi che aggiorna sulla sua malattia attraverso i social dal letto di ospedale.
Giovanni Allevi torna a mostrarsi sui social con uno scatto dall’ospedale e un nuovo aggiornamento sulla sua lotta contro la malattia. Il pianista, 56 anni, convive dal 2022 con un mieloma multiplo e da allora ha scelto di raccontare pubblicamente il suo percorso, condividendo con i fan momenti di forza ma anche fasi più difficili legate alle cure, agli esami e ai controlli medici periodici che scandiscono la sua quotidianità.
Giovanni Allevi, l’aggiornamento sulla malattia dall’ospedale
Nella foto pubblicata su Instagram, Giovanni Allevi appare poco prima di sottoporsi a una risonanza magnetica, uno degli esami fondamentali per monitorare l’andamento della malattia. Il volto è visibilmente dimagrito e segnato dalle terapie, ma accompagnato da un sorriso che non passa inosservato. Uno scatto semplice, privo di costruzioni, che restituisce l’immagine di un artista alle prese con una fase delicata, ma ancora determinato a mostrarsi senza filtri.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A colpire, però, sono soprattutto le parole che accompagnano la foto, con cui il musicista descrive lo stato d’animo che precede l’attesa del referto. "48 ore prima dell’ennesimo referto medico, tutti i muscoli del mio corpo si irrigidiscono, il respiro si fa affannoso, il dolore si intensifica e la mia mente vaga verso scenari negativi", scrive Allevi, raccontando l’ansia che accompagna ogni controllo. Un passaggio che restituisce con chiarezza la dimensione psicologica della malattia, fatta di tensione, paura e incertezza, oltre che di terapie e trattamenti.
Subito dopo, il pianista spiega come cerca di reagire a quel momento di difficoltà, affidandosi a una frase che negli ultimi anni è diventata un punto fermo del suo racconto pubblico: "La sofferenza è la nuvola, ma io sono il cielo". Un pensiero che riassume il suo approccio al dolore, non negato ma messo in una prospettiva più ampia, come tentativo di non lasciarsi definire esclusivamente dalla malattia.
Il post ha raccolto in poche ore migliaia di commenti. Fan, colleghi e semplici utenti hanno espresso vicinanza e incoraggiamento, confermando il forte legame che si è creato tra l’artista e il suo pubblico in questi anni difficili. Un sostegno costante, che Allevi ha più volte riconosciuto come una componente importante del suo percorso umano e professionale.
Il ritorno sul palco
Negli ultimi mesi, nonostante le difficoltà fisiche, il musicista è tornato anche sul palco, portando avanti il suo lavoro con cautela ma senza rinunciare alla musica. Solo una settimana fa, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva parlato apertamente del rapporto tra la malattia e l’attività artistica. "Suonare il pianoforte con i traumi lasciati dalla malattia è complicato", aveva spiegato, aggiungendo però che il dolore gli ha cambiato la scala di valori e lo ha aiutato a vivere con maggiore intensità il presente, salutando con gratitudine ogni nuovo giorno. Una consapevolezza che oggi continua a emergere anche nei suoi messaggi sui social, tra fragilità e resistenza.
Potrebbe interessarti anche
Belen rompe il silenzio sulla vacanza senza famiglia alle Maldive: "La verità" raccontata al fan spagnolo
Dopo tanti mesi di incertezza personale e momenti oscuri, sembra che finalmente la s...
Antonio Albanese in fuga al cinema: situazioni paradossali e tensioni nel trailer del nuovo film
Una notte folle tra amicizia, errori e scelte sbagliate: ecco trailer e trama del nu...
Martina Colombari a pezzi dopo Ballando con le stelle: "Tre risonanze", come sta dopo i controlli
Martina Colombari racconta il dopo Ballando con le Stelle: tre risonanze e un’ecogra...
Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio Muñoz Morales: commento inequivocabile e like tattici, ma i fan lo attaccano
Un commento apparentemente innocuo, conferma la paparazzata mai smentita tra i due n...
Mara Venier in ospedale, il video post operazione che allarma i fan: “Finiamo l’anno così”, cosa è successo
La conduttrice si sarebbe sottoposta all’ennesimo intervento all’occhio (l’ultima op...
Barbara D’Urso a pezzi prima della semifinale di Ballando con le stelle: “Notte terrificante”. Cos’è successo
La concorrente del dance show si è sfogata su Instagram dopo una nottata trascorsa i...
Can Yaman arrestato e rilasciato a Istanbul con una nota attrice: il blitz notturno e chi è lei
L’attore amatissimo dal pubblico italiano finisce al centro di un’indagine delicata ...
Milena Gabanelli e Anna Falchi, gli omaggi a Brigitte Bardot scatenano le polemiche. Perché
Dai ricordi di Milena Gabanelli all’omaggio social di Anna Falchi: la morte di Brigi...