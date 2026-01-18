Giovanni Allevi aggiorna sulla malattia, nuovi controlli in ospedale Le parole di Giovanni Allevi che aggiorna sulla sua malattia attraverso i social dal letto di ospedale.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

IPA

CONDIVIDI

Giovanni Allevi torna a mostrarsi sui social con uno scatto dall’ospedale e un nuovo aggiornamento sulla sua lotta contro la malattia. Il pianista, 56 anni, convive dal 2022 con un mieloma multiplo e da allora ha scelto di raccontare pubblicamente il suo percorso, condividendo con i fan momenti di forza ma anche fasi più difficili legate alle cure, agli esami e ai controlli medici periodici che scandiscono la sua quotidianità.

Giovanni Allevi, l’aggiornamento sulla malattia dall’ospedale

Nella foto pubblicata su Instagram, Giovanni Allevi appare poco prima di sottoporsi a una risonanza magnetica, uno degli esami fondamentali per monitorare l’andamento della malattia. Il volto è visibilmente dimagrito e segnato dalle terapie, ma accompagnato da un sorriso che non passa inosservato. Uno scatto semplice, privo di costruzioni, che restituisce l’immagine di un artista alle prese con una fase delicata, ma ancora determinato a mostrarsi senza filtri.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A colpire, però, sono soprattutto le parole che accompagnano la foto, con cui il musicista descrive lo stato d’animo che precede l’attesa del referto. "48 ore prima dell’ennesimo referto medico, tutti i muscoli del mio corpo si irrigidiscono, il respiro si fa affannoso, il dolore si intensifica e la mia mente vaga verso scenari negativi", scrive Allevi, raccontando l’ansia che accompagna ogni controllo. Un passaggio che restituisce con chiarezza la dimensione psicologica della malattia, fatta di tensione, paura e incertezza, oltre che di terapie e trattamenti.

Subito dopo, il pianista spiega come cerca di reagire a quel momento di difficoltà, affidandosi a una frase che negli ultimi anni è diventata un punto fermo del suo racconto pubblico: "La sofferenza è la nuvola, ma io sono il cielo". Un pensiero che riassume il suo approccio al dolore, non negato ma messo in una prospettiva più ampia, come tentativo di non lasciarsi definire esclusivamente dalla malattia.

Il post ha raccolto in poche ore migliaia di commenti. Fan, colleghi e semplici utenti hanno espresso vicinanza e incoraggiamento, confermando il forte legame che si è creato tra l’artista e il suo pubblico in questi anni difficili. Un sostegno costante, che Allevi ha più volte riconosciuto come una componente importante del suo percorso umano e professionale.

Il ritorno sul palco

Negli ultimi mesi, nonostante le difficoltà fisiche, il musicista è tornato anche sul palco, portando avanti il suo lavoro con cautela ma senza rinunciare alla musica. Solo una settimana fa, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva parlato apertamente del rapporto tra la malattia e l’attività artistica. "Suonare il pianoforte con i traumi lasciati dalla malattia è complicato", aveva spiegato, aggiungendo però che il dolore gli ha cambiato la scala di valori e lo ha aiutato a vivere con maggiore intensità il presente, salutando con gratitudine ogni nuovo giorno. Una consapevolezza che oggi continua a emergere anche nei suoi messaggi sui social, tra fragilità e resistenza.

Potrebbe interessarti anche